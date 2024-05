Roland-Garros : Le programme du mardi 28 mai

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après la défaite de Rafael Nadal lundi au premier tour face à Alexander Zverev, la journée de mardi va donc conclure ce premier acte avec la deuxième moitié de la partie haute du tableau masculin en action. Les favoris ont tous répondu présent pour le moment et il faudra donc attendre la fin du premier tour pour dresser un bilan sur les forces en présence. Au programme ce mardi donc, Novak Djokovic entre autres...

Récemment venu de Genève puisqu'il est allé jouer le tournoi ATP 250 pour gagner un peu de temps de jeu avant Roland-Garros, Novak Djokovic fait donc ses débuts ce mardi sur le Philippe-Chatrier. Le Serbe était déjà présent lundi pour assister quelques minutes au match entre Alexander Zverev et Rafael Nadal. Et il ne sera pas le seul à crever l'écran. Après son match, on pourra alors faire l'état des lieux des favoris.

Cornet pour ouvrir le bal

Comme depuis le début du tournoi, le jeu démarrera à midi heure française sur le court Philippe-Chatrier, cette fois-ci avec la rencontre opposant Alizé Cornet à la Chinoise Zheng Qinwen. La Française, qui dispute le dernier tournoi de sa carrière, laissera ensuite sa place à Casper Ruud, opposé au Brésilien Meligeni Alves. C'est Aryna Sabalenka qui prendra place sur le court central pour défier la Russe Erika Andreeva.

Un bilan français soigné ?

Elena Rybakina ouvrira le bal sur le Suzanne-Lenglen à partir de 11h notamment, tout comme Alex de Minaur sur le Simonne-Mathieu. Mais ensuite, les Français seront à suivre. Arthur Cazaux défiera Tomas Etcheverry sur le Lenglen en deuxième rotation alors que le court 14, qui accueille souvent les rencontres des Français, mettra à l'honneur plusieurs Bleus : Kristina Mladenovic lancera les hostilités face à Petra Martic, puis Giovanni Mpetshi Perricard, récent vainqueur à Lyon, se frottera à David Goffin. En quatrième rotation, c'est Grégoire Barrère qui tentera de se débarrasser du fantasque Alexander Bublik. Adrian Mannarino sera attendu en deuxième rotation sur le 7, tout comme Arthur Rinderknech et Constant Lestienne sur le 6. A noter également la rencontre entre Holger Rune et Dan Evans, programmée en dernière rotation sur le Lenglen.

Djokovic en night session