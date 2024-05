Tennis : Roland-Garros tient sa première polémique !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'édition 2024 de Roland-Garros promet déjà d'être inoubliable et renversante ! Dimanche, le tournoi a été lancé de la plus belle des manières mais il faut bien avouer qu'une première petite polémique a vu le jour. L'an dernier, une joueuse du double dames avait été disqualifiée pour avoir jeté involontairement et sans geste d'humeur une balle sur un ramasseur de balles. Cette fois-ci, on se demande comment Terence Atmane, jeune invité français, a pu passer à côté de la disqualification...

C'est la grande fête du tennis français depuis dimanche, celle que l'on attend avec impatience chaque année à l'approche de l'été. Roland-Garros rime souvent avec grandes émotions, du positif au négatif et l'édition 2024 démarre déjà avec une petite polémique. En cause, un événement lors d'un match du premier tour entre le Français Terence Atmane et l'Autrichien Sebastian Ofner alors que les deux hommes étaient dans la deuxième manche.

Que s'est-il passé ?

Bénéficiaire d'une invitation pour le grand tableau de Roland-Garros, Terence Atmane, 121ème mondial, disputait un combat acharné contre Sebastian Ofner au premier tour. Le Français avait pourtant dominé largement les deux premières manches et il se semblait se diriger doucement vers une victoire en trois sets. Rattrapé par son adversaire, il accusait un gros retard dans la quatrième manche au moment où il envoie de rage une balle hors des limites du court, sur une spectatrice. Le règlement dans ces cas-là est censé donner une disqualification, chose réclamée par Ofner. Après quelques minutes, il n'a finalement récolté qu'un avertissement...

Une polémique qui rappelle celle de l'an dernier

Souvenez-vous de cette décision qui avait fait beaucoup parler dans les médias et sur les réseaux sociaux l'an dernier : Miyu Kato, joueuse japonaise, avait subi une terrible disqualification lors d'un match de double dames puisqu'elle avait envoyé une balle sur un ramasseur de balles au moment de tout simplement faire passer les balles de l'autre côté du court pour le service. Le tournoi, conscient qu'une erreur a sûrement été commise ce jour-là, a tout de même accepté qu'elle reste en lice en double mixte, qu'elle a fini par remporter.

Atmane finalement défait