Roland-Garros : Nadal-Zverev, feu d'artifice pour lancer la quinzaine

Au moment du tirage au sort, tout le monde a retenu son souffle pour connaître la place de Rafael Nadal dans le tableau. Le Majorquin est finalement tombé sur Alexander Zverev et cela constitue évidemment la grande affiche du premier tour de l’édition 2024. Celle-ci a été programmée pour ce lundi après-midi en troisième rotation sur le Philippe-Chatrier et le match pourrait bien faire beaucoup parler.

C’est le grand jour ! Ce lundi, aux alentours de 16h30, Rafael Nadal et Alexander Zverev fouleront le court Philippe-Chatrier dans un match aux multiples inconnues mais que tout le monde aura envie de regarder. Il pourrait s’agir de la dernière apparition de l’homme aux 14 titres ici dans ce tournoi puisque sa situation ne s’est pas vraiment améliorée ces dernières semaines. Et l’Allemand, numéro 4 mondial, compte bien continuer sa route vers les sommets.

Zverev pour confirmer

Blessé gravement à la cheville droite au moment d’affronter Rafael Nadal en demi-finales de tournoi de Roland-Garros en 2022, Alexander Zverev a mis un peu de temps pour revenir sur le devant de la scène. L’Allemand semble même être revenu à son meilleur niveau surtout depuis qu’il a remporté le Masters 1000 de Rome il y a une semaine à peine. En réussissant à récupérer au dernier moment le statut de tête de série 4, il se pensait un peu plus protégé. Mais il est parfaitement prêt pour briller à Roland-Garros et sera à coup sûr une des têtes d’affiche de cette année. Sauf si…

Roland-Garros : L'affiche Nadal-Zverev annoncée, il fait une grosse révélation https://t.co/izYhe02h74 pic.twitter.com/AYXFVN57bq — le10sport (@le10sport) May 26, 2024

Nadal refuse les adieux

Présent en conférence de presse samedi avant d’entrer en lice, Rafael Nadal a une fois de plus maintenu l’idée selon laquelle il ne s’agirait peut-être pas de son dernier Roland-Garros. Le Majorquin est assez imprécis mais on sait une chose : il ne veut pas que l’organisation du tournoi de Roland-Garros lui prépare une cérémonie d’hommage cette année. Cela veut peut-être dire qu’il compte revenir en 2025, peut-être même en tant que joueur. Quoi qu’il en soit, il s’est préparé au mieux pour son premier tour et espèrera réaliser un petit exploit.

La magie prête à opérer ?

Depuis le début de sa carrière, Rafael Nadal est très impressionnant quand il s’agit de se sublimer au meilleur des moments : Roland-Garros. Le Majorquin connaît mieux que personne ces courts et malgré ses dernières prestations loin de ses standards, certains veulent vraiment croire en une victoire du Majorquin face au numéro 4 mondial. Une chose est sûre, même quand la situation paraissait compliquée, et ce n'est pas arrivée souvent en 20 ans, il a quasiment toujours trouvé la solution. C'est comme si dans ce tournoi, il se transformait pour faire vaciller ses adversaires.