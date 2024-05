Roland-Garros : L'annonce inattendue de Nadal, une surprise se prépare ?

Arnaud De Kanel

Le retour tant attendu de Rafael Nadal approche. Alors qu'il ne fait pas partie des têtes de série, l'ancien numéro un mondial sera opposé à Alexander Zverev au premier tour de Roland-Garros, pour ce qui pourrait être son dernier match à la Porte d'Auteuil. Mais une surprise est envisageable. Présent devant la presse ce samedi, Nadal a ouvert la porte à une participation l'année prochaine.

Rafael Nadal va bien participer à Roland Garros cette année. Jeudi, l'Espagnol a été fixé : il défiera Alexander Zverev au premier tour. Un tirage terrible qui lui promet une sortie prématurée qui pourrait déboucher sur sa retraite. En effet, le corps de Nadal ne répond plus depuis un long moment et ce Roland Garros devrait être son dernier. A moins qu'il change d'avis...

Roland-Garros : Les matches du premier tour à ne pas rater https://t.co/7ZO3989itV pic.twitter.com/FUTfzck8rh — le10sport (@le10sport) May 25, 2024

«J’ai la motivation»

Et si Rafael Nadal participait à Roland Garros en 2025 ? De passage en conférence de presse ce samedi, le Majorquin a avoué que sa décision n'était pas prise à 100%. Il n'exclu pas de revenir l'an prochain si les sensations sont là, motivé par un physique qui semble revenir. « Après Rome, je n’ai pas été clair. Je voulais jouer ici. Je voulais me laisser quelques jours pour voir comment j’allais me sentir. Mentalement et physiquement. Je ne voulais pas le dire tout de suite en conf. Je voulais attendre quelques jours pour voir. Je me sentais mieux, j’ai la motivation. Physiquement je me sens mieux. J’ai moins de limites qu’il y a 3/4 semaines », a déclaré Rafael Nadal dans des propos relayés par RMC Sport , avant de se justifier.

«Pas sûr à 100%»