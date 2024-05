Roland-Garros : Le programme du lundi 27 mai

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une première journée incroyable pour lancer le tournoi, Roland-Garros revient avec un programme plus qu’alléchant pour vraiment lancer le tournoi. Après les entrées en lice de Carlos Alcaraz et d’Andrey Rublev par exemple, d’autres grands noms vont défiler. Espérons également que la night session soit plus animée que la première. Tous les jours pendant Roland-Garros, Le 10 Sport vous propose de revenir en détails sur le programme.

Quoi de mieux pour lancer le tournoi qu’une prestation magistrale de Corentin Moutet face à l’un des joueurs en forme en ce moment, Nicolas Jarry. Tête de série 16, le Chilien n’a eu qu’une petite révolte face aux coups de génie du Français, qui a conquis le public jusque dans la nuit. Ce pourrait encore être le cas lundi pour la deuxième journée du tournoi, rythmée pour un énorme choc.

Entrée en lice de la patronne

Pour débuter le jeu sur le Philippe-Chatrier à 12h, c’est Ons Jabeur qui a été choisie. La Tunisienne affrontera l’Americaine Sachia Vickery avant de laisser la place à Iga Swiatek, qui affrontera Léolia Jeanjean, qualifiée française. Dans le même temps, Jannik Sinner sera déjà en train de défendre sa place sur le Suzanne-Lenglen face à Eubanks. Un autre favori, Stéfanos Tsitsipas, lui emboîtera le pas pour un duel intéressant face à Marton Fucsovics. Coco Gauff et Elina Svitolina, qui défie Karolina Pliskova, sont également au programme de ce court.

Roland-Garros : Novak Djokovic annonce du lourd ! https://t.co/9wbSi10IDd pic.twitter.com/erKZvYrfqf — le10sport (@le10sport) May 26, 2024

Nadal-Zverev de jour

L’affiche que tout le monde attend se disputera bien en journée puisque Rafael Nadal et Alexander Zverev sont prévus en troisième rotation sur le Philippe-Chatrier. Le Simonne-Mathieu, lui verra l’entrée en lice de deux Français : Arthur Fils, face à Matteo Arnaldi, et Varvara Gracheva, qui tentera de faire tomber Maria Sakkari. Enfin, c’est Daniil Medvedev qui est programmé en dernière rotation sur ce court.

Le show Monfils ?

C’était l’une des grandes émotions de l’édition 2023 : ce premier tour entre Gaël Monfils et Sebastian Baez en night session. Cet immense exploit aura peut-être un épisode 2 un an plus tard puisque le Parisien sera bien en night session face au Brésilien Seyboth Wild. Cela pourrait conclure un feu d’artifice français puisque Hugo Gaston, Clara Burel, Luca Van Assche, Diane Parry et Fiona Ferro occuperont le court 14 toute la journée.