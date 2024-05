Roland-Garros : Entre joies et déceptions françaises, la quinzaine est lancée !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche, l'édition 2024 de Roland-Garros a été lancée de la plus belle des manières avec une première journée exceptionnelle. L'attention était toute particulière concernant le début de tournoi des Français puisque les deux premiers représentants au classement ATP et WTA étaient en lice. S'ils ont connu une fortune diverse, le bilan est tout de même très bon et le public a joué un grand rôle pour d'autres, qui ont déjà ébloui les courts du stade. Espérons que le bilan du premier tour soit aussi satisfaisant...

Huit Français débutaient leur aventure dans le grand tableau de Roland-Garros dimanche. Le bilan est plutôt bon puisque cinq d'entre eux ont réussi à se qualifier pour le deuxième tour et le public a été au rendez-vous. On pourrait même dire que depuis l'épisode du Covid, le public français semble être le plus déterminé à encourager ses joueurs, jusqu'à parfois basculer dans le délire. La première journée a notamment été marquée par la prestation de Corentin Moutet, un moment exceptionnel qui a ravi le Simonne-Mathieu.

Moutet, l'œuvre d'art

Opposé au Chilien Nicolas Jarry au premier tour, Corentin Moutet a parfaitement géré ce rendez-vous avec la tête de série 16 du tournoi. Le Français a été très bon dès le début et il a profité d'un public bouillant dès l'échauffement, comme il l'avait demandé sur les réseaux sociaux. Bien inspiré par ses coups hors du commun, il a complètement dominé le cogneur chilien, obligé de s'incliner malgré une petite révolte dans le troisième set (6/2 6/1 3/6 6/0). C'est à coup sûr la grande performance française de ce début de quinzaine.

Le numéro 1 déjà au tapis

En revanche, la journée avait bien mal commencé sur le Suzanne-Lenglen lors de l'entrée en lice d'Ugo Humbert. Opposé au dangereux Lorenzo Sonego, qui l'avait éliminé au deuxième tour l'an dernier, le numéro 1 français au classement s'est incliné en quatre sets, peut-être un peu trop juste pour un démarrage à 11h du matin le dimanche du premier tour. En effet, Humbert avait récemment déclaré forfait à Rome pour une blessure au genou et il s'était incliné d'entrée la semaine dernière à Lyon.

Un bon bilan

Heureusement, Richard Gasquet a réussi à émerveiller le public du Lenglen en dominant Borna Coric au courage en trois sets et les deux femmes engagées ont elles aussi gagné leur premier tour. Si Chloé Paquet est passée tranquille face à la Russe Shnaider, Caroline Garcia, la numéro 1 tricolore au classement WTA, a vécu une entrée en lice laborieuse pour finalement s'en sortir face à la qualifiée allemande Eva Lys. Enfin, Alexandre Müller a brillé pour dominer Luca Nardi, alors qu'Harold Mayot s'est logiquement incliné face à Sebastian Korda et que Terence Atmane a fini par céder en cinq sets face à Ofner.