Roland-Garros : L'affiche Nadal-Zverev annoncée, il fait une grosse révélation

Jeudi, le tirage au sort a livré tous ses enseignements et la grosse affiche du tournoi est connue dès le premier tour : Alexander Zverev affrontera Rafael Nadal. Forcément, la question était maintenant de savoir quand est-ce que ce match aura lieu et la réponse est connue. Lundi, les deux joueurs s'affronteront sur le court Philippe-Chatrier dans l'après-midi, une décision contraire à la promesse faite à Prime Video concernant l'affiche du jour pour la night session. D'ailleurs, ce match met l'eau à la bouche de tout le monde et certains croient toujours en une victoire de Rafael Nadal.

Présent en conférence de presse samedi pour le Media Day, Rafael Nadal n'a pas levé le doute concernant sa dernière participation à Roland-Garros ou pas. Le Majorquin attend peut-être de savoir comment va se dérouler son entrée en lice face à Alexander Zverev car en cas de défaite au premier tour, il lui sera difficile d'accepter de dire au revoir au tournoi le plus important de sa carrière dès son premier match. Mais il a évidemment d'autres plans en tête et au vu de ses derniers entraînements, l'espoir renaît...

Un exploit en vue ?

A l'heure actuelle, Rafael Nadal est très loin de son meilleur niveau et le tirage au sort l'obligeant à défier Alexander Zverev dès le premier tour est un terrible coup du sort. L'Allemand est très impressionnant en ce moment et battre le numéro 4 mondial serait un immense miracle. « C’est magnifique qu’il soit là. Ce sera intéressant de voir le match contre Alexander Zverev. Je pense qu’il est quand même capable de gagner ce match, je n’ai aucun doute là‐dessus » déclare pourtant Richard Gasquet en conférence de presse.

Montée en puissance

Présent à Paris depuis une semaine déjà, Rafael Nadal n'a pas attendu longtemps avant de prendre le Philippe-Chatrier pour l'entraînement. Dès lundi, le Majorquin était à l'attaque et toute la semaine, il n'a cessé de monter en puissance, tant en termes de niveau de jeu que dans la qualité de ses déplacements. « Jouer Zverev d’entrée, c’est dur, mais s’il y en a bien un qui peut le faire, c’est bien lui. Quand je le vois taper à l’entraînement et taper comme il le fait, c’est quand même pas mal. C’est top qu’il puisse continuer à jouer et j’espère qu’il le fera le plus longtemps possible. C’est Nadal, il a gagné 14 fois ici, il connaît le court par cœur » poursuit le Biterrois.

Duel ce lundi après-midi !