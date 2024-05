Roland-Garros : Rafael Nadal annonce du lourd

Arnaud De Kanel

Rafael Nadal fera son entrée en lice ce lundi face à Alexander Zverev au premier tour de Roland-Garros. A 37 ans, l'Espagnol dispute certainement son dernier Grand Chelem, et il ne veut donc pas se faire éliminer dès le premier match. Le Taureau de Manacor note des progrès depuis quelques jours. Alors qu'il se sent mieux, Rafael Nadal estime que l'exploit devient envisageable.

Les supporters affluent déjà en masse pour le voir s'entrainer sur le court Suzanne Lenglen, preuve de l'énorme attente qui entoure ce retour de Rafael Nadal à Roland Garros. Lundi, l'Espagnol devra déjouer tous les pronostics pour continuer son parcours en battant Alexander Zverev. Ça ne sera pas simple loin de là, mais Nadal se sent mieux et il sait mieux que quiconque qu'il est habité par une force extérieure sur la terre battue parisienne.

«Dans mon esprit, je veux faire en sorte d'être compétitif»

« Je me sens mieux, c'est vrai, j'ai eu une bonne semaine d'entraînement. Je peux courir sans crainte. J'ai progressé depuis Rome, surtout dans mes déplacements. Je me sens compétitif à l'entraînement, je peux jouer contre n'importe qui. On verra si je peux le faire en match. Dans mon esprit, je veux faire en sorte d'être compétitif ici. La réponse sera donnée lundi. (...) », a déclaré Rafael Nadal ce samedi en conférence de presse. L'aspect émotionnel rentre en compte pour l'ancien numéro un mondial.

«Il s'est passé ici tant de choses que je n'imaginais pas»