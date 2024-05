Roland-Garros : Nadal devant le grand défi, l'exploit est annoncé

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La journée ayant déjà bien débuté en ce lundi après-midi, la grosse affiche du premier tour entre Rafael Nadal et Alexander Zverev approche à grands pas et tous les scénarios sont envisagés. Au moment du tirage au sort, personne ne pouvait imaginer que l'Espagnol pouvait remporter ce gros combat. Mais plus les jours passent, plus les avis commencent à différer au vu des prestations à l'entraînement de l'homme aux 14 trophées Porte d'Auteuil. Mais sera-ce suffisant pour celui qui fêtera bientôt ses 38 ans ?

Le tirage au sort a livré ses enseignements et Rafael Nadal est donc tombé sur Alexander Zverev au premier tour. Le Majorquin, pas protégé puisqu'il est très loin au classement, devra réaliser le plus grand match depuis son retour à la compétition pour espérer continuer le tournoi. Il a d'ailleurs déclaré qu'il ne s'agit peut-être pas de son dernier Roland-Garros, en tout cas, il ne souhaite pas de cérémonie. Mais on peut déjà imaginer que le public viendra en nombre pour encourager peut-être pour la dernière fois le plus grand champion.

Le plus grand exploit ?

Dans sa carrière, Rafael Nadal a réussi à remporter des victoires plus folles les unes que les autres. Le Majorquin a connu évidemment une carrière exceptionnelle mais il faut bien avouer que s'imposer face à Alexander Zverev ce lundi serait vraiment un exploit considérable si l'on en prend compte les événements des derniers mois. Revenu de blessure après des mois de convalescence, il n'est clairement plus le même joueur qu'avant. Et s'il avait eu finalement assez de temps pour monter en puissance ? Une victoire à la veille de ses 38 ans serait évidemment un immense exploit.

Roland-Garros : Cazaux, Mpetshi... La course aux Jeux olympiques, c'est maintenant ! https://t.co/PE5csAku6l pic.twitter.com/1KLuF3TcoQ — le10sport (@le10sport) May 26, 2024

« C’est sûr qu’il va gagner »

Au moment du tirage au sort, personne ne croyait en les chances de Rafael Nadal. La marche semblait bien trop haute pour celui qui n'a rien pu faire deux semaines avant à Rome face à Hubert Hurkacz. Pourtant, ils sont nombreux à y croire, à l'image de Marion Bartoli qui a réalisé un entretien avec le champion pour Prime Video . « J’ai ressenti en lui de la grinta. Je ne pense qu’il va juste rentrer en faire‐valoir sur le terrain. Et c’est vraiment ce que j’ai ressenti eu plus profond de moi lorsque je l’ai vu me parler. Son regard et ses expressions corporelles étaient très intéressants parce qu’il est tellement déterminé que pour lui, il est persuadé qu’il va gagner. Et il m’a emmené là‐dedans, dans cette émotion. Je suis sortie de cet entretien et je me suis dit : ‘En fait, c’est sûr qu’il va gagner, c’est certain qu’il va le faire’ » lance la championne de Wimbledon en 2013.

Un rendez-vous particulier