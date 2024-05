Zverev vide son sac avant de retrouver Nadal à Roland-Garros

La rédaction

Prêt de deux ans après sa dernière demi-finale à Roland Garros, qu’il n’avait pas pu conclure à cause d’une blessure qui l’aura longuement éloigné des courts, Alexander Zverev va retrouver Rafael Nadal au Philippe Chatrier. Si les deux virtuoses s’affronteront cette fois-ci dès le premier tour du tournoi, l’Allemand semble très heureux de retrouver l’Espagnol, comme il l’a confié avant ce choc.

« Je voulais absolument rejouer contre lui. »

Dans de propos relayés par We Love Tennis , Alexander Zverev a expliqué l’importance qu’avait cette rencontre pour lui. L’Allemand explique qu’il ne voulait pas que le dernier souvenir qu’il ait de Rafael Nadal soit leur dernier affrontement : « Si l’un et l’autre nous avions le choix, nous aurions choisi un autre tirage. Mais comme je l’ai déjà dit, je voulais absolument jouer contre lui avant la fin de sa carrière. En fait, je pense qu’il va finir sa carrière avant moi. J’espère pouvoir jouer encore quelques années, un peu plus longtemps. Je voulais absolument rejouer contre lui. Je ne voulais pas que mon dernier souvenir face à lui soit une sortie du Chatrier dans un fauteuil roulant. »

Un match joué d’avance ?

C’est évidemment un match très attendu qui va se jouer entre Rafael Nadal et Alexander Zverev. Si les deux hommes sont des joueurs de tout premier plan, l’Allemand n'a toujours pas oublié sa blessure survenue deux ans auparavant.