Tennis : Quand Roland-Garros lie jeu vidéo et tennis !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Comme chaque année, le tournoi de Roland-Garros représente la fête du tennis français et pendant les trois semaines du tournoi, il y a beaucoup d'événements qui participent au grand succès de cette compétition. Samedi, Le 10 Sport a pu assister au déroulement de la phase finale des Roland-Garros eSeries by Renault, un événement qui prend de plus en plus d'ampleur chaque année. Le lien entre le jeu vidéo et le tennis est notable et c'est l'objectif de cette compétition, qui est en plus ouverte à tous !

La septième édition des Roland-Garros eSeries by Renault a donné lieu à un grand spectacle en plein cœur du stade Roland-Garros. En effet, cette année, c'est le Tenniseum qui a été choisi pour accueillir l'événement, un nouveau site qui a été inauguré officiellement deux jours avant. Comme l'année dernière, les huit participants qualifiés se disputent le titre sur le jeu de tennis mobile Tennis Clash , téléchargé par plus de 150 millions de personnes. Pour l'occasion, le court Philippe-Chatrier a été recréé dans le jeu, tout comme les tenues, et grosse surprise : le nom d'un participant vous dit forcément quelque chose !

Un grand événement diffusé en direct

Comme l'année dernière, les Roland-Garros eSeries by Renault ont été disputés par huit joueurs et une émission avait lieu en marge de l'événement, diffusée en direct sur Twitch . Cette année, c'est Samuel Etienne qui s'est occupé de la présentation autour du jeu Tennis Clash et de la vraie édition de Roland-Garros, accompagné par Quento, LittleBigWhale et... Gilles Simon ! L'ancien joueur professionnel français, déjà présent l'an dernier, a repris du service avec même un nouveau rôle. C'est donc sur la chaîne Twitch du célèbre présentateur de Questions pour un champion que l'événement a été diffusé, ce qui a réuni quelques milliers de personnes.

Un vrai lien entre tennis et jeu vidéo

Marianne, alias LittleBigWhale sur Twitch , streameuse depuis presque 7 ans, a accepté de revenir pour la troisième fois et est l'exemple parfait de cette proximité entre jeu vidéo et tennis. « C'est un événement que j'aime bien parce que chaque année, il n'y a pas que l'émission Twitch, il y a pas mal d'activités qui sont organisées autour du tennis et de cet événement. J'ai un attrait particulier pour le tennis car j'en ai beaucoup fait dans le passé. Pour moi, venir à Roland-Garros à chaque fois, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est un rêve de gamine, donc je suis trop heureuse de pouvoir être là, côtoyer des gens comme Gilles que je suivais derrière mon écran quand j'étais petite. Ça lie deux de mes passions qui sont le jeu vidéo et le tennis depuis toujours donc c'est génial » a-t-elle accepté de répondre. Elle rajoute qu'elle faisait beaucoup de compétition quand elle était petite (classée 15 à 12 ans) et forcément, elle a toujours gardé ce lien particulier pour la discipline.

Une vraie compétition