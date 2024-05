Nadal - Djokovic : Nouveau record historique à Roland-Garros ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vainqueurs des huit dernières éditions de Roland-Garros, Rafael Nadal (5 titres) et Novak Djokovic (3 titres) entament ce cru 2024 avec le plein de doutes mais une grosse motivation. Les deux vétérans peuvent d’ailleurs viser le même record qui a déjà été battu en 2022 puis en 2023. Explications.

Il y a bien longtemps qu’une édition de Roland-Garros n’avait pas semblé aussi incertaine à son coup d’envoi. En raison des méformes des habituels favoris, une surprise pourrait avoir lieu cette année du côté de la Porte d’Auteuil, mais la motivation des deux vétérans du circuit que sont Rafael Nadal et Novak Djokovic reste intacte. « Quelque chose de moins qu'un titre, cela ne m'a jamais satisfait , a prévenu le Serbe avant ses débuts dans la capitale. J'ai toujours été comme cela. Cela peut paraître de l'arrogance pour certains, mais si je joue encore à ce niveau-là, c'est parce que je veux vraiment marquer l'histoire de ce sport et gagner les plus grands titres. Et Roland-Garros fait forcément partie de la liste . » De même pour l’Espagnol, dont la présence a été incertaine jusqu’à son entrée en lice ce lundi contre Alexander Zverev. « Je ne veux pas entrer sur le court en sachant que je n’ai aucune option. S’il y a une infime possibilité de gagner, je veux le tenter, je veux essayer , confiait Nadal il y a quelques jours dans l’émission Stade 2. Mais s’il n'y a vraiment aucune chance, non, je préfère rester avec d’autres souvenirs ». En cas de sacre de l’un ou de l’autre, un nouveau record serait battu à Roland-Garros.

Nadal ou Djokovic, un nouveau record d’âge à Roland-Garros ?

S’ils sont rentrés dans l’histoire pour leur palmarès époustouflant, Rafael Nadal et Novak Djokovic épatent également par leur longévité, notamment à Roland-Garros. L’Espagnol était devenu en 2022 le plus vieux vainqueur du Grand Chelem parisien en battant Casper Rudd à l’âge de 36 ans et 2 jours, un record chipé par le Serbe dès l’année suivante grâce à sa victoire contre le même Casper Rudd, alors que Djokovic était âgé de 36 ans et 20 jours. Bis repetita en 2024 ? En cas d’exploit sur la terre battue parisienne le 9 juin prochain, Rafael Nadal pourrait inscrire son nom au palmarès de Roland-Garros pour la quinzième fois de sa carrière à l’âge de 38 ans et 6 jours. Novak Djokovic pourrait quant à lui battre son propre record s’il venait à l’emporter dans deux semaines, à 37 ans et 18 jours. Il affrontera Pierre-Hugues Herbert au premier tout mardi.

Le record d’Andrès Gimeno a duré 40 ans

Avant les deux légendes de la balle jaune, c’est Ken Rosewall en 1968 (à 33 ans et sept mois) puis Andrès Gimeno (34 ans et dix mois) qui possédait le record du joueur le plus vieux à avoir brillé à Roland-Garros, aux dépens du Français Patrick Proisy en 1972. L’Espagnol, décédé en 2019, n’aura pas vu son compatriote lui succéder en 2022, soit quarante ans après son succès. Chez les femmes, Serena Williams domine le classement avec sa victoire en 2015 à 33 ans et 8 mois.