Roland-Garros : Nadal réalise un exploit, il se lâche

Alexis Brunet

Ce lundi, Rafael Nadal va faire son entrée en lice à Roland-Garros. L'Espagnol est opposé à Alexander Zverez, actuellement quatrième joueur mondial. Un sacré challenge pour le Majorquin qui va avoir besoin du public de la porte d'Auteuil. Mais même s'il ne s'impose pas, le Taureau de Manacor a déjà réalisé un exploit retentissant à Paris.

Après plusieurs mois d'incertitudes, cela n'a jamais été aussi concret. Rafael Nadal s'apprête à faire son grand retour à Roland-Garros. Cela semblait inimaginable il y a quelques mois, suite à la très longue absence de l'Espagnol. Mais progressivement, ce dernier a réussi à retrouver quelque peu son niveau d'antan et il est donc bien présent à Paris, prêt à en découdre.

Un choc d'entrée face à Zverez

Mais malheureusement, Rafael Nadal pourrait ne pas s'éterniser du côté de Roland-Garros. En effet, pour son entrée en lice, l'ancien numéro un mondial a hérité d'Alexander Zverev. Un sacré morceau, puisque l'Allemand est tout simplement le numéro quatre mondial et qu'il reste sur une victoire au tournoi de Rome.

Zverev vide son sac avant de retrouver Nadal à Roland-Garros https://t.co/75Hsf7NywJ pic.twitter.com/RL1tKAT6hZ — le10sport (@le10sport) May 26, 2024

Nadal s'est imposé quatorze fois à Roland-Garros