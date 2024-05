Tennis : Il annonce du lourd pour Nadal après Roland-Garros !

La rédaction

C’est normalement une affiche que l’on retrouve lors du dernier carré, mais pourtant, cette année, Rafael Nadal et Alexander Zverev se sont affrontés dès le premier tour de Roland-Garros. Une rencontre assez spéciale, puisqu’il s’agissait peut-être là de la dernière fois que l’Espagnol jouait sur la terre battue parisienne. Après sa victoire en trois sets, (6-3, 7-6, 6-3), l’Allemand a adressé un message d’espoir pour Rafa.

C’était un choc de très haut niveau qui s’est déroulé ce lundi après-midi sur le court Philippe Chatrier. Pour son entrée en lice à Roland-Garros, Rafael Nadal affrontait Alexander Zverev. Ce match avait une saveur toute particulière, puisqu’il s’agissait peut-être de la dernière apparition de l’Espagnol dans son jardin, où il a remporté le trophée à 14 reprises. Si El Matador s’est incliné, il aura montré un bon visage durant ces trois heures de combat. Après la rencontre, son bourreau du jour a nourri de grands espoirs quant à la suite de sa carrière.

« C’était vraiment spécial »

Interrogé après la fin du match, Alexander Zverev a commencé par revenir sur son sentiment après cette victoire. Il a également évoqué le futur de Rafael Nadal, qui jouera les Jeux Olympiques cet été : « Eh bien, gagner des tournois est le meilleur moment, mais c’était spécial. C’était vraiment spécial. Je ne savais pas comment agir à certains moments, notamment à la fin du match. Évidemment, il n’est pas certain qu’il revienne jouer l’année prochaine. Il sera certainement de retour pour les Jeux olympiques. Mais en général, notamment à Roland Garros, il y a des incertitudes. »

« je pense qu’il sera à nouveau tête de série »