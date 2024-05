Roland-Garros : Le roi Nadal déchu, une aventure pas terminée ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grande interrogation du tirage au sort de Roland-Garros, Rafael Nadal n’a pas eu un destin heureux en tombant sur Alexander Zverev au premier tour. Le Majorquin, 14 fois vainqueur du tournoi, a affiché un très bon niveau de jeu bien sûr insuffisant pour déloger l'Allemand si tôt mais on se dit qu'en tombant sur un adversaire moins difficile, il aurait pu faire de grandes choses dans cette édition 2024. Mais tout n'est peut-être pas perdu puisqu'il continue d'entretenir un certain mystère...

Et si Rafael Nadal revenait l'année prochaine à Roland-Garros ? C'est en tout cas un scénario que l'on envisage un peu plus depuis que le Majorquin a refusé une cérémonie d'honneur en cas de défaite. Sur le court, au micro, il a d'ailleurs continué à dire que ce n'était pas sûr à 100% qu'il s'agissait de sa dernière apparition dans le cadre de ce tournoi organisé chaque année. En revanche, il souhaite bien revenir à Roland-Garros dans à peine deux mois pour un tournoi tout aussi sympathique...

4ème défaite à Roland-Garros

Les chiffres étaient hallucinants avant son match face à Alexander Zverev et ils le resteront : Rafael Nadal a remporté 112 matches à Roland-Garros pour désormais 4 défaites. En effet, en 2009, Robin Söderling avait créé la surprise en huitièmes de finale et Novak Djokovic avait lui aussi réussi cet exploit en 2015 et 2021. Le numéro 4 mondial est donc le troisième joueur à battre Nadal à Roland-Garros, une victoire qui semblait plutôt logique cette fois vu la situation. De son côté, malgré quelques frayeurs, Zverev a été très solide surtout au service, malgré une belle opposition à la relance.

Nadal bientôt de retour

Sur le court, Rafael Nadal a pris le temps d'évoquer les Jeux olympiques comme prochain objectif. En effet, il y a quelques jours, la liste des joueurs inscrits pour le tournoi de Wimbledon a été dévoilée et son nom y figurait. En conférence de presse, il a évoqué qu'il serait très difficile pour lui d'aller jouer le Grand Chelem londonien et ensuite revenir sur terre battue pour disputer le tournoi olympique. Médaillé d'or en 2008 à Pékin, il a confié sa volonté de revenir à Roland-Garros pour ce grand objectif.

Une carrière vraiment terminée ?

Quand on voit le niveau de jeu que Rafael Nadal est capable de produire avec seulement une dizaine de matches en 2024 à bientôt 38 ans, on se demande si le champion espagnol va vraiment prendre sa retraite cette saison. Evidemment le Majorquin est plus en difficulté maintenant qu'il y a quelques années mais il a dû faire douter quelque temps l'Allemand dans la tête. Il a regretté le fait de ne pas avoir eu assez de temps pour monter en puissance, chose qu'on aurait beaucoup aimé voir...