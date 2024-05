Roland-Garros : Le programme du jeudi 30 mai

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le début du tournoi, la pluie perturbe assez souvent les matches et il n'est pas rare de voir une interruption. Mercredi, c'est carrément l'intégralité de la journée, en dehors des matches des courts centraux, qui a été reportée à cause du mauvais temps et forcément, cela cause du désordre dans la programmation. C'est pour cette raison la journée de jeudi risque d'être la plus intéressante depuis le début !

Après un premier tour plus qu'alléchant, la première journée du deuxième tour a été perturbée par la météo. Comme bien souvent, la plupart des matches qui ont pu avoir lieu se sont déroulés sous les toits du Philippe-Chatrier et du Suzanne-Lenglen. Malheureusement, les prévisions météo ne sont pas tellement meilleures pour jeudi et il faudra bien du courage pour avancer dans le programme, sachant que les doubles étaient censés commencer mardi déjà.

Un programme surchargé

Mercredi, pour le début du deuxième tour à Roland-Garros, les matches qui avaient lieu à 11h sur les courts annexes et le Simonne-Mathieu n'ont pu jouer que 40 minutes à peine avant d'être finalement reportés à aujourd'hui. Ils resteront ainsi sur le même court s'ils ont débuté, ce qui fait qu'Alexandre Müller reprendra du service sur le court 6 dès 11h, lui qui est mené 5/3 dans le premier set. Au total, seuls 9 matches sur 32 ont eu lieu mercredi. Le reste s'ajoute donc au programme.

Du spectacle garanti

Sur le Court Philippe-Chatrier, toujours le même fonctionnement. Aryna Sabalenka entrera en lice à midi face à la Japonaise Uchijima. Ensuite Diane Parry défiera Elina Svitolina dans un match qui s'annonce tendu avant le retour de Novak Djokovic face à l'Espagnol Carballes Baena. Sur le court Suzanne-Lenglen, Daniil Medvedev défiera dès 11h du matin Miomir Kecmanovic, puis Elena Rybakina (face à Rus), Alexander Zverev (face à Goffin) et Madison Keys (face à Sherif) enchaîneront. A noter donc la rencontre repoussée à 5/6 dans la première manche pour débuter sur le Simonne-Mathieu entre Hurkacz et Nakashima. Corentin Moutet et Varvara Gracheva, deux chances françaises, suivront avant un grand match qui avait fait des étincelles il y a trois ans : Casper Ruud face à Davidovich Fokina.

Monfils encore en night session

S'il y aura encore beaucoup d'autres matches à admirer sur les courts annexes, Gaël Monfils a une nouvelle fois hérité de la night session. Lundi soir, il avait réussi son retour face au Brésilien Seyboth Wild. Contre Musetti, numéro 30 mondial, le Français devrait une nouvelle fois profiter d'un public exceptionnel pour l'accompagner vers un potentiel exploit. Il prendra la suite de Richard Gasquet, qui avait fort à faire face à Jannik Sinner mercredi soir pour un nouveau duel franco-italien. Il faut dire que l'Italie a déjà fait beaucoup souffrir la France dans cette édition 2024...