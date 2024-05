Tennis : Un public en délire, une arme destructrice à Roland-Garros

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis des années, le public français de Roland-Garros est connu pour être l'un des plus virulents et cet effet s'est peut-être renforcé depuis la fin des années Covid. En effet, il y a toujours une grosse ambiance sur le court quand un Français joue et certains s'amusent à dépasser les bornes. Depuis le début du tournoi par exemple, quelques adversaires sont systématiquement hués à leur entrée sur le court et à chaque frappe de balle lors de l'échauffement. Alors quand vient le moment de la libération pour l'adversaire, difficile d'accepter la défaite...

C'est un grand débat qui animera encore longtemps la planète tennis à coup sûr. Le public français est-il le pire public du circuit ? C'est en tout cas ce que semblent penser beaucoup de joueurs étrangers qui viennent défier un joueur français sur ses terres. A l'inverse, le soutien incroyable du public peut être vraiment une source d'énergie qui permet de se dépasser et parfois de réaliser l'exploit. On en a eu la preuve récemment...

Un bruit assourdissant

Dès le premier jouer des qualifications, les fans français sont venus de la voix pour soutenir leurs joueurs comme c'est le cas chaque année. Parfois, dans les moments de tension, les spectateurs n'hésitent pas à en rajouter une couche pour tenter de faire plier l'adversaire. Grande nouveauté en 2024 : le toit du court Suzanne-Lenglen permet une acoustique incroyable qui fait monter un peu plus les décibels. Les encouragements sont encore plus bruyants, de quoi déstabiliser certains.

Tennis : Yannick Noah reprend du service, c'est incroyable ! https://t.co/leW42mD1wx pic.twitter.com/wAQzGfRsch — le10sport (@le10sport) May 29, 2024

Un vrai coup de boost

Parfois malmenés lors de leurs matches, les joueurs français font appel au public pour réussir à créer un effet de "second souffle". « Le public m'a beaucoup aidé pendant le match. Physiquement, je n'étais pas au meilleur de ma forme à la fin de la deuxième manche. Le public s'exprimait beaucoup pendant tout le match. Pendant le quatrième set, j'ai eu un second souffle grâce au public. C'est le genre d'ambiance que j'aime » a noté souligné Arthur Cazaux, battu en quatre manches par Tomas Etcheverry. Des propos soutenus par Giovanni Mpetshi Perricard qui, malgré la déception de la défaite, a vécu un grand bonheur sur le court 14.

Des débordements à éviter