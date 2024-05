Roland-Garros : Nadal bientôt retraité ? Son clan fait une confidence

Jean de Teyssière

Rafael Nadal a-t-il dit adieu à Roland-Garros ? Après sa défaite face à Alexander Zverev lors du premier tour, le vainqueur à quatorze reprises de ce tournoi ne sait pas de quoi demain sera fait. Il est encore trop tôt pour lui pour annoncer sa retraite et même son entourage ne sait pas ce qu'il adviendra de lui dans les prochains mois.

Avant le début du tournoi de Roland-Garros et le tirage au sort, Toni Nadal s'était montré optimiste quant aux chances de victoire de son neveu : « En n’étant pas tête de série, il pourrait également tomber sur de très bons adversaires. Si Rafael a un peu de chance et qu’il arrive en deuxième semaine, je parierais presque sur lui pour la victoire finale . »

Nadal éliminé par Zverev dès le premier tour

Lundi, Rafael Nadal faisait son entrée en lice à Roland-Garros. Le tirage du premier tour ne lui laissait pas beaucoup de chance puisqu'il affrontait le joueur allemand, Alexander Zverev. Si certains points étaient accrochés, le Majorquin n'a pas fait le poids et a été éliminé dès le premier tour, en trois sets (3-6, 6-7, 3-6). C'était évidemment la première fois de sa carrière que le vainqueur de 14 Roland-Garros a été sorti si vite de son tournoi...

«Est‐ce que c’est vraiment fini ? Je ne sais pas. Je ne parle pas de tennis avec mon neveu»