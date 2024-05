Roland-Garros : Clap de fin pour Nadal, Djokovic lâche une grande révélation

Benjamin Labrousse

Ce lundi, un Rafael Nadal diminué a chuté d’entrée de jeu au premier tour de Roland-Garros face à Alexander Zverev (6-3, 7-6, 6-3), dans ce qui était potentiellement le dernier match de la légende espagnole du côté de la Porte d’Auteuil. Forcément, cette rencontre royale a attiré les foules, à commencer par Novak Djokovic. Présent dans les tribunes, le Serbe a dévoilé les raisons de sa venue.

Il n’y aura pas eu de miracle. Alors que son corps souffre depuis deux ans désormais, Rafael Nadal arrivait très diminué sur cette édition 2024 de Roland-Garros. Peu verni lors du tirage au sort du premier tour des Internationaux de France, l’Espagnol affrontait ainsi Alexander Zverev, numéro 4 mondial dès son entrée en lice. Malgré des sensations retrouvées ainsi qu’un public complètement à sa cause, Nadal a chuté logiquement en trois sets, lui qui met désormais le cap sur les Jeux olympiques de Paris 2024.

Rafael Nadal annonce son retour à Roland-Garros ! https://t.co/5dTWzu2YCM pic.twitter.com/lgzpFn2ad1 — le10sport (@le10sport) May 28, 2024

« Il a très bien joué par rapport à ce qu’on l’a vu faire »

Si cette défaite paraît amère, ce match pouvait être le dernier de la légende Rafael Nadal du côté de Roland-Garros. Si ce dernier maintient le doute quant à une participation la saison prochaine, tout le monde s’est bousculé pour la possible dernière du « Taureau de Manacor » sur la terre-battue parisienne. A commencer par Novak Djokovic. Éternel rival du Majorquin, le Serbe a assisté à cette rencontre, et a rapidement justifié sa venue. « Il a très bien joué par rapport à ce qu’on l’a vu faire, où est‐ce que c’était ? À Rome et à Barcelone. Il a joué un bien meilleur niveau ici. Certes, il a perdu en 3 sets, mais le deuxième et le troisième set étaient très serrés » , a d’abord expliqué Djokovic, présent en conférence de presse.

« Nous avons tous voulu ressentir l’ambiance »