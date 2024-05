Tennis : Federer se lâche sur la retraite de Nadal

Thibault Morlain

A 37 ans et énormément embêté par des pépins physiques, Rafael Nadal pourrait très prochainement dire stop et raccrocher. L’Espagnol rejoindrait ainsi notamment Roger Federer à la retraite. Alors que le Suisse profite désormais du bon temps, il suit tout de même les interrogations autour de la suite de la carrière de Nadal. Et Federer a fait quelques confidences à ce propos.

On s’est longtemps posé la question et Rafael Nadal sera bien présent pour cette édition 2024 de Roland-Garros. Déjà vainqueur à 14 reprises, l’Espagnol pourrait améliorer son record avec un 15ème succès. Mais le tirage au sort ne l’a pas gâté. En effet, dès le 1er tour de Roland-Garros, Nadal va devoir se frotter à la tête de série numéro 4, Alexander Zverev. Un sacré duel qui pourrait bien être le dernier match de Rafael Nadal sur la terre battue à Porte d’Auteuil puisque la retraite se rapproche pour le joueur de 37 ans.



« S'il dit 'ciao', ce sera sur le terrain »

A l’aube de ce qui pourrait être le dernier Roland-Garros de Rafael Nadal, Roger Federer s’est prononcé à Télématin sur la fin de carrière de celui qui lui aura posé tant de problèmes durant sa carrière. Désormais à la retraite, le Suisse a alors confié à propos de Nadal : « On s'est vus pour un photoshoot et récemment aussi. Ce que je vois, c'est quelqu'un qui essaie vraiment d'être sur le terrain. S'il dit 'ciao', ce sera sur le terrain et pas sur le canapé. Et ça j'adore, parce qu'on voit qu'il est loin d'être à 100 % ».

« J'espère qu'il pourra jouer beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense »