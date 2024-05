Roland-Garros : Sinner-Gasquet, encore un au revoir ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 2 mondial et peut-être en train de devenir le futur patron du circuit ATP, Jannik Sinner a franchi avec brio la première étape dans ce Roland-Garros 2024. Et sur sa route pour le deuxième tour, un Richard Gasquet qui aura bien la tâche difficile pour espérer une nouvelle qualification pour le troisième tour dans son Grand Chelem. D'ailleurs, il se pourrait bien que ce soit la dernière fois que le Français se produit dans ce tournoi, lui qui n'a pas forcément envie d'errer en dehors du top 100.

L'édition 2024 de Roland-Garros est partie sur des bases assez élevées en termes d'émotions. Après le dernier souffle dans ce tournoi de Diego Schwartzman et de Dominic Thiem et les adieux d'Alizé Cornet au tennis mardi, le tennis pourrait bien vivre les dernières heures de Richard Gasquet à Roland-Garros. Le Français de 37 ans a eu besoin d'une invitation pour participer cette année et même s'il n'a rien annoncé, ce pourrait bien être sa dernière apparition.

Gasquet héroïque au premier tour

Opposé à Borna Coric au premier tour de Roland-Garros, Richard Gasquet a dû déjà s'employer. Beaucoup ne le voyaient pas vainqueur de ce match et la marche sera tellement plus haute ce mercredi. Le Biterrois va défier Jannik Sinner, en pleine confiance, mais il pourra évidemment compter sur le public qui l'a tant encouragé sur le Suzanne-Lenglen le premier jour du tournoi. Espérons qu'il soit honoré comme il se doit, peut-être pour la dernière fois de sa carrière à Roland-Garros.

Roland-Garros : Le programme du mercredi 29 mai https://t.co/7wbDGnwKu6 pic.twitter.com/k5itp4VKc6 — le10sport (@le10sport) May 29, 2024

Sinner sans danger ?

Un peu sans repères avant le tournoi puisqu'il a raté Rome à cause d'une blessure à la hanche, Jannik Sinner disait ne pas trop savoir à quoi s'attendre. Finalement l'Italien s'en est très bien sorti puisqu'il a gagné assez facilement en trois sets et les feux sont au vert concernant son physique. La tâche sera donc très difficile pour Richard Gasquet qui va défier tout simplement le meilleur joueur depuis le début de la saison. Grâce à son tableau, le numéro 2 mondial pourrait bien se montrer très dangereux cette année à Roland-Garros...

Une démonstration ?

Les deux hommes ont disputé deux duels en 2023, remportés par Jannik Sinner non sans avoir eu du mal. Comme face à Alcaraz à l'Open d'Australie en début de saison, Richard Gasquet pourra espérer bousculer légèrement son adversaire mais ensuite, les efforts devront payer. Pour envoyer un message fort, Jannik Sinner doit réussir à s'imposer en trois sets facilement. Son chemin vers le trophée pourra alors commencer à prendre une tournure intéressante...