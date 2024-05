Mercato - PSG : L’annonce d’Al-Khelaïfi sur un retour de Mbappé

Thibault Morlain

C’est officiel depuis un moment maintenant, Kylian Mbappé a pris la décision de quitter le PSG. Cependant, pour le moment, on ne sait toujours pas quel sera son prochain club, même si on se doute qu’il ira au Real Madrid. Mbappé va donc quitter le championnat de France. Pour y revenir plus tard dans sa carrière ?

Refusant de prolonger avec le PSG, c’est donc libre que Kylian Mbappé va faire ses valises. Après 7 ans passés au sein du club de la capitale, le capitaine de l’équipe de France va débuter un nouveau chapitre de sa carrière. Mbappé doit s’envoler pour le Real Madrid, mais à l’avenir, un retour en Ligue 1 pourrait être possible…

« Peut-être qu’un jour qu’il va revenir en France »

Kylian Mbappé s’apprête donc à quitter la France pour la première fois de sa carrière. Mais voilà qu’on pourrait revoir le futur joueur du Real Madrid dans l’Hexagone. Dans des propos accordés à CNN , Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a lâché : « Vous ne savez jamais, peut-être qu’un jour qu’il va revenir en France, c’est le football. Il mérite seulement de bonnes choses ».

« Je lui souhaite le meilleur »