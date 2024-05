Mercato - PSG : Griezmann se confie sur le transfert de Mbappé

La rédaction

Les championnats européens ont rendu leur verdict, pourtant, c’est un été extrêmement chargé qui attend bon nombre de joueurs. L’Euro et les Jeux Olympiques se joueront dans les prochaines semaines, et côté Bleus, l’équipe est déjà rassemblée à Clairefontaine. Présent en conférence de presse, Antoine Griezmann n’a pu échapper aux questions sur Kylian Mbappé, qui devrait lui aussi évoluer en Liga à partir de la saison prochaine.

L’été de Kylian Mbappé risque bien d’être l’un des plus éprouvants de sa carrière. Le Bondynois va devoir assumer toute la pression liée à son arrivée au Real Madrid, avant de disputer l’Euro avec les Bleus, durant lequel il sera capitaine de l’équipe de Didier Deschamps pour la première fois dans une grande compétition. L’attaquant de 25 ans pourrait même enchaîner avec les Jeux Olympiques. En rejoignant l’Espagne et la Liga, l’ancien joueur de l’AS Monaco croisera la route d’Antoine Griezmann, qui évolue de son côté à l’Atlético de Madrid. Ce dernier a d’ailleurs été questionné sur celui qui sera à la fois son coéquipier en sélection et son adversaire en club.

« Il sait très bien gérer tout ça. »

Présent en conférence de presse, Antoine Griezmann a d’abord été questionné sur la pression qui allait entourer Kylian Mbappé dans les prochaines semaines. Et l’ancien joueur de la Real Sociedad ne se fait pas de soucis pour le capitaine de l’équipe de France : « Je n’ai pas de conseil à donner à Kylian, je crois qu’il est assez grand. Il sait très bien gérer tout ça. (…) Peur de la domination du Real la saison prochaine ? Après ce que sera la Liga, on verra bien. Mais ce n’est pas le moment de penser à la Liga. Désolé. »

« À nous de le mettre dans les meilleures conditions »