Mbappé : Al-Khelaïfi annonce la prochaine star du PSG !

La rédaction

Le mercato n’a pas encore ouvert ses portes, mais la grosse information de l’été pour le PSG est déjà là : Kylian Mbappé va quitter le club de la capitale. C’est un départ qui risque d’avoir un impact non négligeable sur l’équipe de Luis Enrique, puisque le Bondynois est la star de l’écurie francilienne. Forcément, un joueur de gros calibre est attendu cet été pour le remplacer. Mais pour Nasser Al-Khelaïfi, c’est avant tout le collectif qui sera mis à l’honneur l’année prochaine.

C’est une page qui s’apprête à se tourner du côté du PSG. Après sept saisons passées au club, Kylian Mbappé a officiellement annoncé son départ, lui qui devrait vraisemblablement rejoindre le Real Madrid. Le mercato estival des Parisiens sera évidemment scruté de toute part, puisque les pensionnaires du Parc des Princes devront inévitablement recruter un élément de classe mondiale sur le front de l’attaque. Si les dirigeants franciliens sont sûrement déjà à l’œuvre, Nasser Al-Khelaïfi veut lui mettre l’accent sur l’équipe dans sa globalité.

« qui sera la star du PSG la saison prochaine : […] l’équipe, le collectif »

Dans un entretien accordé à CNN , Nasser Al-Khelaïl a voulu mettre en avant une chose : l’année prochaine, aucun joueur ne devra être plus important que l’équipe. Le boss du PSG a également réaffirmé sa confiance à Luis Enrique : « Ce n'est pas une question de joueurs mais d'équipe. Un journaliste m'a demandé qui sera la star du PSG la saison prochaine et je lui ai répondu : "l'équipe, le collectif". C'est notre stratégie désormais. Le boss est le coach Luis Enrique. Je lui fais confiance et il fait un travail remarquable. Et si on avait été éliminé face à Newcastle, j'aurais dit exactement la même chose. Parce que je sais et je savais que l'on est sur la bonne voie. »

« On cherche […] à construire notre équipe »