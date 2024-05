Roland-Garros : Nouvelle désillusion française, pourquoi ça ne fonctionne pas

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 1 Française à la WTA depuis un bon moment, Caroline Garcia a connu une saison 2023 en dessous des attentes. La native de Saint-Germain-en-Laye espérait relever la tête ces derniers mois mais sa situation difficile se confirme. Mercredi, elle s'est inclinée au deuxième tour de Roland-Garros pour la quatrième fois consécutive face à l'Américaine Sofia Kenin et il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne vraiment pas. Pourtant en conférence de presse, elle a montré beaucoup de décontraction...

23ème mondiale à la WTA, Caroline Garcia a connu un gros regain de forme à partir de la deuxième moitié de la saison 2022. En se propulsant au 4ème rang mondial à nouveau, son meilleur classement en carrière, on pensait pouvoir la retrouver en pleine forme dans beaucoup de grands événements de la scène tennistique. Malheureusement, force est de constater qu'elle n'arrive pas vraiment à trouver de la régularité dans les performances. Il semble loin le temps où elle gagnait le Masters fin 2022...

Nouvelle défaite frustrante

Opposée à Sofia Kenin au deuxième tour de Roland-Garros, Caroline Garcia n'a pas forcément eu de chance au tirage. Au premier tour, elle avait déjà été en difficulté face à la qualifiée allemande Eva Lys et face à la vainqueur de l'Open d'Australie 2020 et finaliste de Roland-Garros cette même année, elle a sombré. Rouée de coups par l'Américaine, elle a vite été étouffée notamment au retour de service et finalement, c'est une défaite logique face à une adversaire qui ne lui réussit vraiment pas.

Roland-Garros : Monfils-Musetti, le grand show ! https://t.co/6nMZBuUvzn pic.twitter.com/ow5TdbdD8e — le10sport (@le10sport) May 30, 2024

Un problème de surface ?

Lorsqu'elle a montré son visage au grand public pour la première fois, c'était lors de l'édition 2012 de Roland-Garros face à Maria Sharapova. Si beaucoup avaient multiplié les éloges ce jour-là, il semblerait que la terre battue ne soit pas la grande alliée de Caroline Garcia. « Quand il fait froid, la terre battue n'est pas une surface qui réussit beaucoup à mon jeu, même si j'y ai fait des bonnes choses de temps à autre. Même si c'est peut-être le tournoi de l'année où j'ai envie d'aller le plus loin » confiait-elle en conférence de presse après sa défaite, tout en notant que le court Philippe-Chatrier est difficile à apprivoiser.

Des reproches inutiles ?