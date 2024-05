Roland-Garros : Monfils-Musetti, le grand show !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans cette édition 2024 de Roland-Garros pour l'instant assez perturbée par la pluie, la programmation nous offre quelques matches font saliver. Le deuxième tour est notamment marqué par l'affiche alléchante entre Gaël Monfils et Lorenzo Musetti. Le Français, déjà vainqueur devant un public en feu en night session lundi face au Brésilien Seyboth Wild, tentera tout pour faire flancher l'Italien. Ce dernier, numéro 30 au classement ATP au moment de démarrer ce Roland-Garros, a connu quelques belles aventures sur terre battue ces dernières années...

Sur le papier, le match entre Lorenzo Musetti et Gaël Monfils a tout pour créer un magnifique spectacle entre deux joueurs qui en ont maintenant pris l'habitude. Si on ne peut plus passer à côté des qualités de showman du Français de 37 ans, l'Italien est également un adepte des coups de génie en tous genres et il aura à cœur de poursuivre son tournoi pour défier a priori... Novak Djokovic au prochain tour.

Monfils en mode spectacle

Jamais le dernier quand il s'agit de briller devant une foule entière acquise à sa cause, Gaël Monfils a connu une entrée en matière mitigée pendant un moment avant de finalement s'imposer en quatre sets. Le Français a pu profiter de l'accueil du public du Court Philippe-Chatrier en night session, un an après sa formidable victoire contre Sebastian Baez au même stade et dans les mêmes conditions. Il voudra forcément refaire la même chose au deuxième tour face à un adversaire encore plus difficile.

Musetti pour un incroyable remake ?

Jeune papa depuis quelques mois, Lorenzo Musetti a un peu disparu des radars juste avant le début de la saison sur terre battue. L'Italien avait forcément d'autres choses à s'occuper et il n'a pas forcément brillé ces dernières semaines. Battu par Novak Djokovic à Monte-Carlo, il pourra d'ailleurs retrouver le Serbe au troisième tour en cas de victoire, trois ans après leur duel explosif au cours duquel il avait abandonné malgré une avance de deux sets. Une chose est sûre, la tâche sera difficile pour Gaël Monfils qui devra se débarrasser d'un top 30 sur terre battue, chose qu'il n'a pas forcément réussie depuis un moment.

Un show assuré ?

Les deux hommes ne sont pas de la même génération et n'ont disputé qu'un seul duel. C'était en 2021 à Vienne sur dur indoor, à une époque où le Français était mieux classé que l'Italien. Il n'y a donc pas forcément de grandes références à ce niveau mais on sait que tous les deux voudront forcément livrer leur plus beau tennis dans un stade qui promet déjà d'être bouillant. Il ne reste plus qu'à espérer une journée où la pluie laisse enfin tranquille le tournoi...