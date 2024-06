Euro 2024 : Mbappé connaît le verdict après sa blessure

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sorti sur blessure en fin de match contre l'Autriche, Kylian Mbappé souffre d'une fracture du nez qui ne nécessitera pas d'opération. Un soulagement pour l'équipe de France qui craignait une longue absence. Toutefois, l'attaquant du Real Madrid ne devrait pas disputer le prochain match vendredi contre les Pays-Bas.

L'équipe de France s'est imposée contre l'Autriche pour son entrée en lice à l'Euro (1-0). Un match très compliqué et particulièrement haché qui a notamment vu Kylian Mbappé sortir sur blessure en toute fin de match. L'attaquant du Real Madrid s'est fracturé lors d'un duel avec Kevin Danso et a du quitter ses coéquipiers en fin de match.

Mbappé forfait contre les Pays-Bas ?

Malgré la fracture, Kylian Mbappé ne sera pas opéré, ce qui évite une trop longue absence. Mais selon les informations de Canal+ , l'ancien attaquant du PSG sera absent contre les Pays-Bas vendredi. Pour le reste de la compétition, il portera un masque. Dès mardi prochain contre la Pologne ? Il semble encore trop tôt pour l'affirmer, la cicatrisation de sa blessure, ainsi que l'enjeu du match détermineront la présence de Kylian Mbappé pour ce dernier match de poule.

Deschamps pas rassuré