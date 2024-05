« Impossible de ne pas le regarder », Après sa victoire à Roland-Garros, Gaël Monfils rend hommage à la légende Rafael Nadal

Florian Barré

Alors que les joueurs français peinent à performer sur la terre battue de Roland-Garros depuis le début du tournoi, Gaël Monfils nous a prouvé qu’il en avait encore sous le pied. L’actuel numéro 37 mondial s’est qualifié ce lundi soir pour le deuxième tour de la compétition en battant Thiago Seyboth Wild. Dans la foulée, le Parisien s’est fendu d’un hommage pour Rafael Nadal, éliminé plus tôt dans la journée par Alexander Zverev, et dont l’avenir reste aujourd’hui incertain.

Après quatre sets et 2h30 de jeu disputés face au brésilien Thiago Seyboth Wild, Gaël Monfils a validé son ticket pour le deuxième tour de Roland-Garros hier soir. Jeudi, il affrontera l’Italien Lorenzo Musetti. En cas de victoire, il pourrait ensuite retrouver Novak Djokovic. Mais c’est vers une autre légende du tennis que le joueur de 37 ans avait les yeux rivés avant de disputer son premier match de la quinzaine. En effet, quelques heures avant lui, Rafael Nadal était ovationné par le cours Philippe-Chatrier, après une bataille intense disputée face à Alexander Zverev.

Une question de respect

Malheureusement, peu verni par le tirage, le 14 fois champion de Roland-Garros s’est incliné en trois manches, 6/3 7/6 6/3, face à l’un des grands favoris. Et forcément, ce rendez-vous était immanquable, autant pour les fans que pour les joueurs. Monfils a ainsi préparé son match en regardant celui de son ami espagnol : « Regarder le match de Rafael Nadal ? C’est important parce que c’est quand même notre légende à tous. Il revient. C’est impossible de ne pas le regarder. Quand je dis que c’est important c’est même plus. Moi, je sais que je l’adore quoiqu’il arrive et je pense qu’il n’y a pas un joueur de tennis qui n’a pas regardé Rafa. C’est impossible. Quand je dis que c’est important, c’est la marque de respect qu’on a tous envers lui en plus du fait qu’on soit amis avec lui. »

« Il en bat beaucoup dans le tableau »