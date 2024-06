Roland-Garros : Nadal retourne sa veste !

Alexis Brunet

Rafael Nadal n’a pas pu montrer toute l’étendue de son talent lors du dernier Roland-Garros. L’Espagnol s’est fait éliminer dès le premier tour par Alexander Zverev, pour ce qui était peut-être sa dernière participation au tournoi parisien. Un hommage lui était même prévu à ce moment-là, mais le Majorquin a décidé au dernier moment de l’annuler et il a expliqué pourquoi.

Personne ne sait quand Rafael Nadal arrêtera sa carrière, pas même le principal intéressé. En effet, l’Espagnol n’est pas épargné par les blessures depuis de longues années et il essaye de tirer le plus possible sur la corde. Mais il faudra bien un jour qu’il tire sa révérence et nul ne sait si cela sera prochainement ou bien à la fin de la saison prochaine, par exemple.

Nadal a refusé au dernier moment un hommage à Roland-Garros

Rafael Nadal espère encore pouvoir revenir la saison prochaine à Roland-Garros. L’Espagnol a déclaré à L’Équipe que c’était en partie pour cela qu’il avait refusé à la dernière minute un hommage de la part du tournoi parisien. « Le tournoi m’en a proposé un (hommage), Amélie (Mauresmo, la directrice de Roland‐Garros) a discuté avec mon équipe. Au début, j’ai dit : « OK, allons‑y ! » Mais à la dernière minute, je n’en ai pas voulu, voilà la vérité. Je comprends que Roland Garros veuille me rendre hommage en raison de ce que j’ai accompli et, vu ce que représente le tournoi pour moi, bien sûr que ce sera super. Déjà, ça m’aurait fait de la peine d’annoncer que c’était la dernière fois que je disputais le tournoi, sachant que je n’ai pas eu l’occasion de me préparer comme je l’aurais voulu. »

« Rien n’empêche d’attendre un an »