Roland-Garros : «Nadal au féminin», la reine Swiatek triomphe encore !

Grande favorite de l'édition 2024 de Roland-Garros cette année encore une fois, Iga Swiatek a parfaitement respecté son rang en dominant en finale samedi l'Italienne Jasmine Paolini. La novice à ce stade, qui entre dans le top 10 ce lundi, n'a porutant pas à rougir de sa performance. La Polonaise est tout simplement sur un nuage et évolue à un niveau exceptionnel depuis qu'elle a atteint la première place mondiale il y a deux ans. Sur terre battue, sa domination est encore plus remarquable et rappelle bien quelqu'un...

Iga Swiatek n'a que 23 ans et elle vient de remporter son 5ème titre en Grand Chelem, déjà son 4ème à Roland-Garros. La Polonaise domine de la tête et des épaules le circuit WTA, en particulier sur terre battue. Grande fan de Rafael Nadal, elle imite parfaitement le Majorquin et pourrait bien devenir sa parfaite doublure au féminin. Du moins, en termes de domination dans ce tournoi parisien...

4ème victoire

Après 2020, 2022 et 2023, Iga Swiatek s'impose pour l'édition 2024 de Roland-Garros. Depuis son premier titre surprise, seule Maria Sakkari a réussi à la battre sur les courts du deuxième Grand Chelem de l'année. La numéro 1 mondiale enregistre donc une quatrième victoire à Paris déjà et se rapproche du record de Chris Evert. A 23 ans, elle n'est plus qu'à trois longueurs des sept titres de l'Américaine et rejoint par exemple Justine Henin, qui avait brillé dans les années 2000.

« Elle peut devenir le Nadal au féminin »

Impressionnante de réussite sur terre battue, Iga Swiatek n'aura perdu qu'un match cette saison sur la surface, à Stuttgart. Après ses victoires à Madrid et à Rome, la Polonaise vient d'enchaîner 19 succès consécutifs et surtout, elle écrase la plupart de ses adversaires. A Roland-Garros, elle n'a perdu que 11 jeux lors de la dernière semaine, un record dans l'ère Open. Malgré tout, elle a failli passer à la trappe face à Naomi Osaka au deuxième tour, lorsqu'elle a dû sauver une balle de match. « Si ça continue comme ça, elle peut devenir le Nadal au féminin, clairement » ose Alizé Cornet, désormais consultante pour France Télévisions .

Au-dessus du lot