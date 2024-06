Roland-Garros : Alcaraz le domine, Zverev fait déjà une annonce pour 2025

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce dimanche, la finale de Roland-Garros opposait Carlos Alcaraz à Alexander Zverev. Dans un match tendu, l'Espagnol a fini par prendre le dessus sur le numéro 4 mondial en cinq sets (6/3 2/6 5/7 6/1 6/2) et s'adjuge un troisième titre en Grand Chelem en trois finales, sur trois surfaces différentes. Bon joueur, l'Allemand a salué son adversaire du jour en donnant déjà rendez-vous au prochain Roland-Garros.

Grande référence du tennis mondial depuis des années, Alexander Zverev ne décrochera pas de premier titre en Grand Chelem tout de suite. Dimanche, l'Allemand disputait sa deuxième finale après l'US Open 2020 et il s'est encore incliné en cinq sets. Malgré tout il a réussi une quinzaine exceptionnelle qui confirme un peu plus son retour au plus haut niveau, deux ans après sa grave blessure dans ce même tournoi. Reste à confirmer.

Alcaraz s'impose dans la douleur

Déjà mené 2 sets à 1 en demi-finales face à Jannik Sinner, Carlos Alcaraz a dû s'employer très fort pour aller au bout de ce tournoi de Roland-Garros. L'Espagnol de 21 ans confirme son aisance à un très jeune âge depuis ses débuts et il a été félicité comme il se doit par son adversaire du jour. « Carlos, tu es dans le panthéon des plus grands avec ce troisième titre du Grand Chelem, je ne peux que te féliciter toi et ton camp. C’est assez incroyable ce que tu réalises alors que tu es si jeune. Merci aussi à mon team, cela est passé près aujourd’hui mais finalement je me suis incliné » a confié Zverev au micro lors de la cérémonie des trophées.

Zverev donne déjà rendez-vous