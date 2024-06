Roland-Garros : Une finale historique !

Arnaud De Kanel

Tombeurs respectifs de Jannik Sinner et de Casper Ruud, Carlos Alcaraz et Alexander Zverev s'affronteront en finale de Roland-Garros dimanche. Une affiche totalement inédite à ce stade de la compétition sur le terre battue parisienne qui couronnera un vainqueur tout aussi inédit en l'absence de Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic ou encore Stan Wawrinka.

Les demi-finales sont passées et on connait désormais les deux finalistes de cette 123ème édition de Roland-Garros. Profitant d'adversaires diminués physiquement, Carlos Alcaraz et Alexander Zverev disputeront la première finale de leur carrière Porte d'Auteuil dimanche avec à la clé, une première Coupe des Mousquetaires.

Une finale inédite pour un vainqueur inédit

C'est tout simplement la première fois que l'on assistera à une finale de Roland-Garros opposant Alexander Zverev à Carlos Alcaraz. Les deux hommes ne sont jamais allés aussi loin, ils s'offrent donc la possibilité de remporter pour la première fois le Grand Chelem parisien. Depuis 2005, seuls Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer et Stanislas Wawrinka ont inscrit leur nom au palmarès. Les deux joueurs peuvent donc entrer dans l'histoire et marquer le début d'une nouvelle ère. Alcaraz et Zverev se sont déjà affrontés à 7 reprises durant leur carrière et c'est l'Allemand qui mène cette confrontation avec 4 victoires pour 3 défaites. En 2022, Zverev avait d'ailleurs battu Alcaraz ici même en quart de finale.

Alcaraz, un record de précocité

Ce match est encore plus particulier pour Carlos Alcaraz. À seulement 21 ans, l'Espagnol, déjà couronné à l'US Open en 2022 et à Wimbledon en 2023, est devenu le plus jeune joueur à se qualifier pour trois finales de Grand Chelem sur trois surfaces différentes. Ce faisant, il a surpassé le record d'André Agassi, qui avait atteint ce même exploit à l'âge de 22 ans lors de Wimbledon en 1992. Alcaraz se trouve donc en position de devenir le plus jeune joueur à remporter ces trois prestigieux tournois. Le décor est planté pour cette finale historique.