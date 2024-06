Roland-Garros : Accord, violences conjugales… Zverev répond cash sur l’affaire

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Quelques heures avant sa demi-finale remportée à Roland-Garros contre Casper Ruud (2-6, 6-2, 6-4, 6-2), Alexander Zverev a vu la justice allemande abandonner son procès pour violences conjugales après un accord avec son ex-compagne, Brenda Patea. Interrogé sur l’affaire en conférence de presse vendredi soir, le futur adversaire de Carlos Alcaraz a clairement fait savoir qu’il ne souhaitait plus entendre parler de l’affaire.

Alexander Zverev a connu une journée décisive ce vendredi 7 juin. Sur la terre battue de Roland-Garros d’abord, avec sa victoire dans la soirée contre Casper Ruud, malade, en quatre sets (2-6, 6-2, 6-4, 6-2), lui permettant de se hisser en finale du Grand Chelem parisien pour la première fois de sa carrière. Il y affrontera Carlos Alcaraz. Mais quelques heures plus tôt, c’est une bataille judiciaire qui a pris fin pour le 4e joueur mondial, la justice allemande annonçant l'abandon de son procès après un accord à l'amiable avec son ex-compagne Brenda Patea. Cette dernière accusait Zverev de l’avoir « maltraité physiquement » et « d'avoir porté atteinte à sa santé » en l’étranglant dans la nuit du 20 au 21 mai 2020 au cours d’une dispute selon le tribunal. Présent en conférence de presse après sa victoire en demi-finale, Alexander Zverev a été clair sur le sujet.

« Je ne veux plus jamais entendre la moindre question à ce sujet »

« Je vous l'avais dit depuis le début. Je suis content que tout cela soit fini. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Quatre ans. C'est fini », a répondu Zverev, relancé sur le fait de savoir s’il n’aurait pas préféré la tenue d’un procès pour démonter son innocence. « L'abandon de l'affaire revient à ça. Ça équivaut à l'innocence. On ne va pas abandonner l'affaire si vous êtes coupable. Je ne sais pas comment on vous a traduit les choses mais c'est ce que ça signifie , a-t-il ajouté avec un brin d’agacement. Terminé. On change de sujet. Je ne veux plus jamais entendre la moindre question à ce sujet. Ça vaut pour tout le monde ».

Alexander Zverev slams journalist: “I never ever wanna hear another question about this subject again”. #RolandGarros pic.twitter.com/9cxPZssvKX — Dandan Gallagher (@dandangallagher) June 7, 2024

