Roland-Garros : Elle annonce du lourd pour Nadal et Djokovic

Ce vendredi, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont disputé un duel très attendu à Roland-Garros, étant les deux meilleurs joueurs de leur génération. L'Italien est déjà assuré d'être numéro 1 mondial à l'issue du tournoi à la suite du forfait de Novak Djokovic, et l'Espagnol pourrait prendre la deuxième place au classement ATP en cas de victoire ce dimanche en finale. Malgré tout, les deux hommes ont prouvé qu'ils ont encore du chemin à faire, avant d'effacer le Big 3.

A l'heure où le tennis est peut-être sur le point de dire au revoir à Rafael Nadal et Novak Djokovic, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz avaient l'occasion de confirmer que le futur de ce sport était entre de très bonnes mains. Si les deux hommes ont disputé un duel de quatre heures, le niveau de jeu n'a pas vraiment été très brillant au cours des cinq manches. Et cela n'est pas inaperçu pour les experts, comme Marion Bartoli, consultante pour Prime Video .

Un duel un peu décevant

Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont pris l'habitude de disputer de gros duels physiques, en jouant un tennis de très haut niveau, et ce deuxième duel en Grand Chelem n'a pas forcément répondu à toutes les attentes. En effet, il y a eu beaucoup de fautes et de tension. « On s’aperçoit que dans leur gestion des moments extrêmement importants, pour l’instant, ils restent encore jeunes. Et là où je vois que Carlos Alcaraz a beaucoup progressé, c’est que l’année dernière, ces crampes‐là étaient arrivées et étaient restées tandis que Novak Djokovic avait appuyé là où ça fait mal en le faisant encore plus courir. Et Jannik Sinner s’est lui aussi mis à cramper en même temps qu’Alcaraz et il n’a même pas pu en profiter. Ce qui montre aussi à quel point les trois champions avant eux (Federer, Nadal et Djokovic) sont hors catégorie » réagit Marion Bartoli, vainqueur de Wimbledon en 2013.

Roland-Garros : Djokovic sort du silence après son passage à l'hôpital https://t.co/fJTW40wVLM pic.twitter.com/4ZRkNqAlpd — le10sport (@le10sport) June 6, 2024

Un chemin vers les sommets encore long

Même s'ils dominent souvent les débats sur le circuit ATP ces dernières années, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ont montré quelques faiblesses qui laissent penser que s'ils avaient été en forme pour ce Roland-Garros, Novak Djokovic et Rafael Nadal auraient pu rafler la mise. Les deux hommes ont connu quelques crampes de stress. Une mésaventure qui avait totalement paralysé le numéro 3 mondial face au Serbe l'an dernier.