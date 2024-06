Roland-Garros : Alcaraz-Tsitsipas, nouvelle leçon de tennis ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est le premier jour des quarts de finale à Roland-Garros et il y a déjà beaucoup d'attente avec les affiches qui sont au programme. C'est donc la partie basse du tableau qui va commencer et il y a deux grands noms qui ont répondu à l'appel pour le moment : Carlos Alcaraz et Stéfanos Tsitsipas. Un an après leur duel au même stade de la compétition, les deux hommes espèrent poursuivre leur route vers le titre à Roland-Garros. Attention tout de même, le jeune Espagnol domine largement les débats dans les confrontations.

En débarquant très tôt sur le circuit, Carlos Alcaraz s'est forgé une réputation de prodige du tennis. L'Espagnol a enregistré sa première grosse victoire en Grand Chelem face à Stéfanos Tsitsipas lors de l'US Open en 2021, remportant un gros combat de cinq sets. Depuis, il a toujours su empêcher le Grec de lui poser trop de problèmes. L'histoire sera-t-elle différente ce mardi ? Il y a un favori très clair...

Alcaraz retrouvé

Auteur d'un magnifique parcours pour s'adjuger le tournoi d'Indian Wells en mars dernier, Carlos Alcaraz a subi un coup d'arrêt en devant commencer la saison sur terre battue européenne à l'infirmerie. Gêné au bras droit, il a manqué tous les tournois à part Madrid avant Roland-Garros. Malgré ce léger manque de repères, le voilà en quarts de finale du deuxième Grand Chelem de l'année face à un adversaire qu'il connaît très bien et qu'il semble ravi de retrouver. Sur le court après sa victoire en huitièmes de finale, signe de sa montée en puissance, il a confié avoir les clés.

Roland-Garros : Sacre annoncé pour Novak Djokovic ! https://t.co/phb8NKI0fI pic.twitter.com/9PvSl4Mghq — le10sport (@le10sport) June 3, 2024

Tsitsipas, une victoire nécessaire

Moins régulier en 2023, Stéfanos Tsitsipas a fini par quitter le top 10 dont il faisait toujours partie quasiment depuis son entrée. Le Grec est clairement monté en puissance dès le début de la saison sur terre, remportant à nouveau le Masters 1000 de Monte-Carlo dont il a presque fait sa propriété ces derniers temps. Depuis le début de la quinzaine, il joue à un très haut niveau même s'il a failli se faire surprendre en huitièmes de finale par Matteo Arnaldi. Ce dernier avait une balle de set pour mener deux manches à zéro avant de craquer et subir le retour tonitruant du numéro 9 mondial en pleine face.

Encore un duel qui tourne court ?