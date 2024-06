Roland-Garros : Il prévient Alcaraz avant le choc !

Jean de Teyssière

Facile vainqueur de Félix Auger-Aliassime lors des huitièmes de finale, Carlos Alcaraz sera confronté au Grec Stefanos Tsitsipas, difficile vainqueur de l'étonnant Mattéo Arnaldi. Les deux hommes se sont affrontés à cinq reprises, avec un sans-faute pour l’Espagnol, qui a avoué aimer joué contre Tsitsipas. Le Grec le sait et le prévient : il va tout faire pour ce que cette rencontre ne soit pas une partie de plaisir.

L'étau se resserre à Roland-Garros et les quarts de finale offriront une affiche alléchante : Carlos Alcaraz contre Stefanos Tsitsipas. Le vainqueur de deux titres du Grand Chelem face au dernier vainqueur du tournoi de Monte-Carlo. Deux favoris pour le titre et l'un d'entre eux dira adieu au tournoi de la Porte d'Auteuil. Au niveau des statistiques, l'avantage est clairement pour Carlos Alcaraz, qui n'a jamais perdu face au Grec en cinq confrontations.

«J’espère qu’il aimera un peu moins jouer contre moi cette fois‐ci»

Non sans mal, Stefanos Tsitsipas s'est défait de l'Italien Matteo Arnaldi (3−6, 7–6(4), 6–2, 6–2). Après la rencontre, le Grec a réagi à son futur match, face à Carlos Alcaraz, dans des propos rapportés par We Love Tennis : « Ok, nous savons (qui il affrontera, ndlr). Il a déjà dit par le passé qu’il aimait bien jouer contre moi. J’espère qu’il aimera un peu moins cette fois‐ci. J’espère que j’arriverai à lui faire sentir qu’il n’est pas si à l’aise que ça contre moi. C’est l’objectif que je me suis fixé pour ce match. »

«Je peux créer une atmosphère extraordinaire comme celle d’aujourd’hui»