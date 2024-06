Roland-Garros : Djokovic continue d’écœurer Federer et Nadal

Arnaud De Kanel

Inusable Novak Djokovic. Un soir où le Real Madrid a dicté sa loi en Ligue des champions, le Serbe a fait de même dans un Grand Chelem, à Roland-Garros. Mené deux sets à un par Lorenzo Musetti, le numéro un mondial a affirmé sa suprématie sur le circuit en signant la 369ème victoire de sa carrière en Grand Chelem, égalant ainsi le record de Roger Federer.

L'amour de la victoire, la haine de la défaite. Voilà une manière parmi tant d'autres de résumer le caractère de Novak Djokovic. A 37 ans, au bout de la nuit, le Serbe est venu à bout de Lorenzo Musetti après 4h30 de ce qu'il décrit comme son plus beau combat sur la terre battue de Roland-Garros. Les deux hommes ont livré un match d'anthologie qui s'est donc soldé par un succès de Djokovic (7-5, 6-7 [6], 2-6, 6-3, 6-0), revenu de très très loin. Cette victoire est d'autant plus belle qu'elle entre dans l'histoire du tennis.

369 victoires en Grand Chelem pour Djokovic

Novak Djokovic continue d'écrire sa propre légende et celle de son sport. En battant Lorenzo Musetti à Roland-Garros, il a remporté son 369ème match en Grand Chelem, soit autant que Roger Federer. Bien que le nombre de victoires en Grand Chelem soit identique entre le Serbe et le Suisse, un écart se creuse au niveau des défaites. En effet, Novak Djokovic n'a concédé que 49 défaites en tournois majeurs, contre 60 pour Roger Federer. Sans surprise, Rafael Nadal occupe la troisième place de ce prestigieux classement avec 314 victoires (pour 43 défaites). Viennent ensuite Jimmy Connors (233 victoires - 49 défaites) et Andre Agassi (224 victoires - 53 défaites).

Un horaire inhabituel

Le numéro un mondial a également effacé un record de Rafael Nadal. En remportant sa balle de match à 3h06 du matin, Novak Djokovic a mis fin au match le plus tardif de l'histoire de Roland-Garros. Un record anecdotique certainement pour la machine à gagner serbe mais il est toujours bon à prendre. Après avoir pris les devants au nombre de Grand Chelem remportés, Djokovic continue sa razzia et creuse l'écart sur ses deux éternels rivaux Roger Federer et Rafael Nadal. Le plus grand, c'est lui.