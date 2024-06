Roland-Garros : Djokovic les fait halluciner après son exploit XXL

Arnaud De Kanel

Il n'est décidément pas fait du même bois que les autres. Au bout de la nuit, aux alentours de 3h30 du matin, Novak Djokovic est parvenu à s'imposer face à Lorenzo Musetti après avoir été mené deux manches à une. Un remontée spectaculaire qui lui vaut de recevoir de nombreux hommages.

« Je suis heureux de faire partie de l'histoire avec Lorenzo. Je lui ai dit que c'était une grande bataille, même si c'est difficile à avaler quand on perd... Il peut être fier. » A écouter le discours de Novak Djokovic, on peut deviner qu'un grand moment s'est déroulé sur le court Philippe Chatrier dans la nuit de samedi à dimanche. Opposé à Lorenzo Musetti, le Serbe est revenu de nulle part pour finalement l'emporter en cinq sets dans ce troisième tour de Roland-Garros. Le numéro 1 mondial a puisé dans ses ressources à 37 ans et personne ne s'attendait à une telle performance surtout après son début de saison compliqué. Les différents observateurs n'en reviennent pas.

Roland-Garros : Le programme du dimanche 2 juin https://t.co/VU5Hl5zsqt pic.twitter.com/8VY4Zti9EN — le10sport (@le10sport) June 2, 2024

«On parle d'un monstre sacré»

« Je suis content que les gens soient derrière Novak. On parle d'un monstre sacré qui n'est pas souvent soutenu. Il a 37 ans, il a 24 titres du Grand Chelem, il est deux heures du mat, et il se bat comme un guerrier... On s'interrogeait sur la préparation et la motivation de Novak. Il nous apporte beaucoup de réponses ce soir », confiait Fabrice Santoro sur Prime Vidéo . Ce n'est pas John McEnroe qui le contredira.

«Il donne tout et il aime ça, c'est incroyable à voir»