Roland-Garros : Djokovic-Musetti, un chef d'oeuvre ?

Alexis Poch - Journaliste

Après une première semaine animée à Roland-Garros, il est l'heure de déterminer ceux qui auront la chance de participer à la deuxième semaine du tournoi et donc au bouquet final jusqu'au titre dimanche prochain. Avant ça, parmi les derniers chocs du troisième tour, il y en a un qui retient particulièrement l'attention. En effet, l'affiche entre Novak Djokovic et Lorenzo Musetti est sur le papier la plus alléchante surtout quand on connaît l'historique entre les deux joueurs. Il s'agira également du premier gros test du Serbe dans cette édition 2024.

Après une semaine de compétition acharnée, le suspense est toujours entier concernant l'identité du futur vainqueur de Roland-Garros. Cette année, les scénarios sont multiples et il est difficile de savoir qui réussira à soulever le trophée tant les meilleurs joueurs du monde sont arrivés dans des situations complètement différentes. Il y a tout de même un joueur qui pourrait venir mettre de l'ordre dans tout ça : Novak Djokovic. Le Serbe est clairement en train de monter en puissance et il faudra confirmer face au jeune Italien.

Djokovic en pleine amélioration

Auteur de prestations très étranges depuis quelques semaines, Novak Djokovic est arrivé à Roland-Garros sans une confiance boostée au maximum. Depuis quelques mois, le Serbe n'évolue pas à son meilleur niveau sur le terrain et il a subi des défaites inquiétantes. C'était le cas à Rome ou plus récemment à Genève la semaine dernière. Pourtant ses deux premiers tours à Roland-Garros ont été un véritable succès : plutôt solide pour résister à Herbert lors de son entrée en lice, il a gentiment écrabouillé Roberto Carballes Baena ensuite, de quoi bien se lancer dans la course à la deuxième semaine.

Premier danger

Tenant du titre à Roland-Garros, Novak Djokovic sait qu'il doit aller loin s'il ne veut pas perdre sa place de numéro 1 mondial. Le Serbe croise donc la route du 30ème mondial Lorenzo Musetti, un adversaire qui l'a déjà battu et dont il faudra se méfier. L'Italien a remis la tête à l'endroit ces dernières semaines après avoir été occupé par la naissance de son premier enfant et il a franchi comme son adversaire les deux premiers tours sans perdre de set. Bousculé dans le premier set face à Gaël Monfils, il a finalement déroulé pour s'offrir un nouveau duel Porte d'Auteuil face au numéro 1 mondial.

Des retrouvailles animées

Si Novak Djokovic mène largement dans les confrontations désormais, il ne faut pas oublier que la première avait été surprenante ! En huitièmes de finale de Roland-Garros en 2021, Musetti jouait un tennis d'exception pour mener deux sets à zéro face au Serbe avant de subir physiquement et d'abandonner dans le cinquième set. Depuis, les duels ont été gagnés par le Djoker, à l'exception de celui à Monte-Carlo en 2023 où l'Italien avait pris 8 fois le service du Serbe. Ce dernier a pris sa revanche cette année dans le même tournoi en deux sets, de quoi partir confiant avant son troisième tour à Roland-Garros.