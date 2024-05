Tennis : Juges de ligne en fauteuil, caméras... Les nouveautés de Roland-Garros !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Chaque année, le tournoi de Roland-Garros représente une grande fête pour le tennis en France et sur terre battue. En effet, au-delà de la compétition, beaucoup de gens ont la chance de pouvoir se balader dans ce stade où les plus grandes légendes ont distribué les coups de raquette. L'organisation contribue au développement de ce sport dans cette enceinte grâce à de nombreuses animations et aussi des nouveautés sur et en dehors du court.

L'édition 2024 de Roland-Garros est peut-être la plus inclusive de l'histoire. Le tennis est déjà un sport où la parité domine et tous les profils sont acceptés et cette année, de nouvelles avancées ont vu le jour même si certaines suscitent encore des interrogations. Il y a un domaine qui a été particulièrement visé pour ce tournoi : l'arbitrage. Si vous avez regardé le tournoi depuis le début, vous êtes peut-être tombé sur un match avec un juge de ligne en fauteuil roulant.

404 arbitres

Cette année, le tournoi de Roland-Garros va compter 404 arbitres au total, un record pour un tournoi de ce type. Avec au total environ 34% de femmes, c'est le fruit du travail mis en place pour améliorer l'inclusivité. Un nouveau paramètre vient confirmer : des juges de ligne en fauteuil roulant officient désormais et certains passent même au rôle d'arbitre. C'est donc une grande avancée que le tennis pouvait se permettre. Quel dommage que les grandes instances aient pris la décision d'instaurer l'arbitrage électronique un peu partout à partir de l'année prochaine...

Une caméra sur la tête de l'arbitre

Lors des grands matches sur le Court Philippe-Chatrier cette semaine, une nouveauté a également fait son apparition : les arbitres sont équipés d'une caméra à la tête. Lorsqu'ils descendent de leur chaise pour aller vérifier la marque d'une balle sur la terre battue, les images sont retransmises en direct à la télévision. Cette innovation ne semble pas vraiment convaincre sur les réseaux sociaux même si c'est une bonne idée dans le fond : beaucoup se plaignent de ne rien voir au moment de montrer la marque...

Une grande fête gâchée par la pluie

L'organisation du tournoi permet aussi à tout le monde de profiter toutes les animations au programme pendant la quinzaine mais évidemment, la pluie vient perturber tout ça. Heureusement, ces derniers jours, la direction a pris la décision d'ouvrir le court Suzanne-Lenglen en fin de programme, comme un match en plus a été rajouté. Mercredi soir, le public a vécu un grand moment d'émotion avec Stan Wawrinka sur le court, très ému au moment de sa défaite.