Roland-Garros : Gros changement à venir, le programme du vendredi 31 mai

L'édition 2024 de Roland-Garros est déjà bien entamée mais beaucoup de matches ont encore dû être reportés à cause de la pluie. Jeudi, la journée était plutôt bien lancée puisqu'on apercevait même le soleil autour de 11h pour le début des matches. Malheureusement, une première interruption est venue perturber l'ensemble des matches, avant qu'une autre, beaucoup plus longue, ne vienne encore condamner quelques matches. La directrice du tournoi Amélie Mauresmo a donc fait une annonce concernant le programme de vendredi : les matches débuteront à 10h sur tous les courts annexes !

Le programme est très chargé en milieu de la première semaine puisque depuis mardi, les joueurs engagés en double sont censés entrer en lice. Certains ont pu démarrer leurs matches mais depuis, la pluie n'a pas permis de reprendre et forcément, la priorité a été mise sur les tableaux de simple. Au final, certains joueurs devront jouer plusieurs jours d'affilée en cas de victoire. Voici donc le programme de la journée, une nouvelle fois très chargée.

Début des matches à 10h

Face à la terrible situation qui empêche les matches des courts annexes et du court Simonne-Mathieu d'aller au bout ces derniers jours, l'organisation du tournoi a pris une grande décision pour essayer d'alléger tant bien que mal le programme. Il faut avancer dans le tournoi et aussi permettre aux joueurs de double de pouvoir disputer la compétition. C'est pour cette raison qu'Amélie Mauresmo a tenu à faire un point presse jeudi : le jeu débutera à partir de 10h ce vendredi sur les courts annexes (sauf le 14) et il était même question de mettre une rencontre de plus sur le Chatrier. Finalement, pas de changement à ce niveau-là, les joueurs débuteront à midi sur le central et à 11h sur le Lenglen, le Mathieu et le 14.

Roland-Garros : Nouvelle désillusion française, pourquoi ça ne fonctionne pas https://t.co/If2zhUl9vu pic.twitter.com/ZU9K9CaJwi — le10sport (@le10sport) May 30, 2024

Les choses sérieuses commencent

Pour certains joueurs, la tâche sera sûrement difficile puisqu'il faudra enchaîner deux matches en deux jours. Avant ça, ceux qui sont bien tranquilles occuperont les courts principaux. Coco Gauff débutera sur le Chatrier à 12h face à l'Ukrainienne Yastremska. Jannik Sinner (face à Kotov) suivra avant le retour d'Iga Swiatek face à Marie Bouzkova. Sur le Lenglen, le programme débutera par la rencontre entre Samsonova, tête de série 17, et Elisabetta Cocciaretto. Andrey Rublev tentera de mettre fin au parcours du bourreau des Bleus Matteo Arnaldi avant une superbe opposition entre Ons Jabeur, huitième mondiale, et Leylah Fernandez, tête de série 31. Enfin, Stéfanos Tsitsipas affrontera Zhizhen Zhang.

Alcaraz-Korda en night session