Tennis : Federer se lâche sur sa relation avec Nadal

La rédaction

Voilà déjà près d’un an et demi que Roger Federer s’est retiré des courts de tennis. Comme un symbole, celui qui a remporté le tournoi de Wimbledon à huit reprises a joué le dernier match de sa carrière en double avec Rafael Nadal, son rival de toujours. Alors qu’un documentaire retraçant les douze derniers jours de son immense carrière sortira le 20 juin prochain, le Suisse s’est confié sur la photo légendaire sur laquelle il figure aux côtés de Rafa.

Si Roger Federer n’a plus foulé un court de tennis depuis le 23 septembre 2022, le Suisse continue de faire parler de lui. Alors qu’un documentaire intitulé « Federer : Twelve Last Days » sortira le 20 juin prochain sur la plateforme Prime Video , le natif de Bâle enchaîne les entretiens. Cette semaine, Le Maestro est revenu sur une photo iconique, sur laquelle on le voit assis à côté de Rafael Nadal après leur match en double disputé à l’occasion de la Laver Cup.

« Je l'ai chez moi, encadrée »

Dans un entretien accordé au média espagnol El Pais , Roger Federer a été interrogé sur cette photo qui est déjà mythique. Et le Suisse semble y porter un attachement assez particulier : « Je l'ai chez moi, encadrée, dans un espace où j'ai quelques images de ma carrière. […] Quand je passe devant elle, elle attire toujours mon attention car elle reflète notre camaraderie, notre amitié et aussi notre rivalité, le tout dans une seule image. »

Un dernier match en double avec Rafael Nadal

Pour le dernier match de sa carrière, Roger Federer a eu l’occasion de partager le court avec Rafael Nada à l’occasion de la Laver Cup. Non pas comme adversaire, mais comme coéquipier. Si les deux légendes étaient dans le même camp, elles s’étaient inclinées ce jour-là face à Jack Sock et Frances Tiafoe.