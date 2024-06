Tennis : En pleurs, Federer se lâche sur sa retraite

Alexis Brunet

En 2022, Roger Federer a dit adieu au tennis. Le Suisse a rangé sa raquette au placard, après une très longue carrière remplie de succès. Mais s’il le pouvait, il aurait sans doute retardé un peu l’échéance. En effet, d’après Matteo Berrettini, le Maestro était en pleurs lors de son dernier match et il lui avait alors fait part de son déchirement de devoir dire stop.

Dans quelque temps, Rafael Nadal va rejoindre Roger Federer à la retraite. L’Espagnol ne sait pas encore si cela sera à la fin de cette saison ou s’il pourra rempiler pour une saison supplémentaire. En attendant, le Majorquin entend bien profiter de chaque moment et pourquoi pas disputer une nouvelle fois Roland-Garros.

Federer ne voulait pas arrêter

Rafael Nadal veut continuer à jouer le plus possible, et ce, malgré les blessures. C’est ce que voulait faire également Roger Federer, mais le Suisse n’a pas pu, comme l’a confié Matteo Berrettini à Esquire . « Lorsque j’étais à Londres, occupé à célébrer le dernier match de Roger Federer, il pleurait parce qu’il était triste de quitter quelque chose qu’il aimait tant, et il nous disait : « Vous n’avez pas idée de la chance que vous avez de pouvoir continuer à jouer. Je donnerais beaucoup pour pouvoir jouer un match de plus, remporter une victoire de plus, participer à un tournoi plus important. Alors continuez à profiter, continuez à vous battre, parce que c’est le meilleur sport qui soit et vous devez en profiter ». »

Les paroles de Federer ont aidé Berrettini