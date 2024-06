Tennis : Wimbledon sans Nadal et Djokovic, c'est confirmé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Roland-Garros vient de se terminer et il est déjà l'heure de se tourner vers le prochain Grand Chelem : Wimbledon. Dans à peine trois semaines, les meilleurs joueurs du monde défileront sur le gazon londonien pour un grand titre. Les meilleurs oui, mais sûrement pas tous. En effet, en annonçant la sélection officielle de l'équipe d'Espagne pour les Jeux olympiques de Paris ce mercredi, David Ferrer, le capitaine, révèle que Rafael Nadal ne sera pas à Wimbledon, ce qui devrait être le cas également de Novak Djokovic. Il s'agirait d'une grande première depuis le siècle dernier.

Le temps passe et l'heure de tirer un trait sur les plus belles histoires est peut-être en train d'arriver. Après plusieurs décennies de succès, d'émotions et de duels acharnés, le Big 3 commence petit à petit à se rapprocher de la fin. Roger Federer est déjà retraité depuis deux ans et Rafael Nadal et Novak Djokovic en sont de plus en plus proches. A Wimbledon, les deux champions ne devraient pas être présents.

Nadal confirmé pour les JO

Grâce à son classement protégé, Rafael Nadal intègre l'équipe d'Espagne pour les Jeux olympiques en simple et en double aux côtés de Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich Fokina et Pablo Carreno Busta. Le numéro 1 mondial en double Marcel Granollers complète la sélection. On sait donc que Rafael Nadal va aussi s'illustrer dans le tableau de double avec Alcaraz pour une association que tout le monde attend. En faisant des Jeux olympiques une priorité, le Majorquin va donc faire une croix sur la saison sur gazon et donc manquer Wimbledon comme l'année dernière.

Djokovic ne sera pas à 100%

De son côté, Novak Djokovic a terminé Roland-Garros à l'infirmerie, obligé de passer par la case opération du genou après sa victoire à l'arraché en huitièmes de finale. Selon le chirurgien qui a pratiqué son arthroscopie du genou à Paris, il serait très peu probable de le voir à Wimbledon à 100% de ses moyens. Et on peut imaginer qu'il ne prendra pas le risque de se rendre à Londres juste avant les Jeux olympiques, dont il a fait un grand objectif.

Premier Grand Chelem sans Big 3 au XXIème siècle

Si Rafael Nadal et Novak Djokovic ne sont effectivement pas présents dans le tableau de Wimbledon cette année, ce sera la première fois depuis l'US Open 1999 qu'aucun membre du Big 3 ne participera à un tournoi du Grand Chelem. Ces dernières années ont souvent été marquées par l'absence de l'Espagnol ou du Serbe pour diverses raisons. Le tennis entre effectivement dans une nouvelle ère...