Tennis : Wimbledon, JO... Alcaraz vers un été de folie ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Un peu dans le dur entre la deuxième moitié de la saison 2023 et le mois de mars 2024, Carlos Alcaraz a retrouvé des couleurs au meilleur moment. Malgré un niveau de jeu pas toujours éblouissant, l'Espagnol a réussi à s'imposer à Roland-Garros en finale face à Alexander Zverev et il doit déjà basculer vers la saison sur gazon. Pour rappel, il avait remporté Wimbledon l'année dernière avant de s'éclipser petit à petit... Et ce n'est pas le seul grand tournoi de l'été.

C'est une saison qui ne ressemblera de toute façon à aucune autre. Avec la présence des Jeux olympiques en plein milieu de l'été, les joueurs devront enchaîner beaucoup de grands tournois qui comptent beaucoup dans une carrière. Un joueur comme Carlos Alcaraz pourrait avoir beaucoup de travail pour briller en l'espace de quelques semaines sur trois surfaces différentes. Mais il l'a prouvé : il est capable de tout, alors qu'on a l'impression qu'il a encore une certaine marge de progression.

Alcaraz prêt à poursuivre sur la même voie ?

En revenant sur le devant de la scène grâce à cette nouvelle victoire en Grand Chelem, Carlos Alcaraz va devoir prouver qu'il peut répondre présent dans les tournois qui vont suivre. L'enchaînement sera certes très difficile mais il aura des points à défendre. Sur gazon l'année dernière, personne n'était arrivé à le battre. Il reprendra la compétition à l'occasion du Queen's et enchaînera avec Wimbledon ensuite, avant de se tourner directement vers les Jeux olympiques.



Tennis : «Encore 15 ans comme ça», Alcaraz annonce du lourd https://t.co/JiSu5y8gYy pic.twitter.com/tLrlcqzpqw — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

Pas encore à son top

Même s'il est capable de proposer un tennis hors du commun, Carlos Alcaraz a encore une marge de progression folle pour pouvoir dominer de la tête et des épaules le circuit. « Il n'a pas atteint son top, loin de là. On cherche à trouver cette stabilité mentale qui lui fait défaut, afin qu'il puisse maintenir un niveau très élevé sur la durée. Cela va venir avec l'expérience. On continue à travailler là-dessus. Les Grands Chelems font évidemment partie de nos objectifs. Quel que soit le tournoi, Carlos va faire partie des favoris. Il doit garder sa décontraction pour que ce statut ne lui pèse pas trop et qu'il puisse continuer à jouer son merveilleux tennis » confie Juan Carlos Ferrero, son coach.

Un corps à protéger

Le principal point faible de Carlos Alcaraz paraît être son corps. En effet, l'Espagnol a parfois subi des déconvenues physiques qui lui ont fait rater quelques grands tournois. Il faudra donc faire attention au moment d'affronter un été dantesque avec le tournoi de Wimbledon début juillet, les Jeux olympiques fin juillet et l'US Open trois semaines plus tard. Il pourrait y avoir des dégâts...