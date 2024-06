Tennis : Il vend la mèche pour la retraite de Djokovic ?

Pierrick Levallet

La retraite n'est plus très loin pour Novak Djokovic. Le Serbe approche de la fin de sa carrière et pourrait rejoindre Roger Federer prochainement. Nole a perdu sa place de numéro 1 mondial au profit de Jannik Sinner après Roland-Garros, ce qui pourrait signer le début de la fin pour le joueur de 37 ans. Conor Niland en a alors profité pour annoncer une potentielle reconversion pour Novak Djokovic après sa carrière.

Roger Federer étant déjà parti à la retraite, Rafael Nadal et Novak Djokovic savent qu’ils ne leur restent plus beaucoup de temps avant de mettre un terme à leur carrière. L’Espagnol a été éliminé dès le premier tour de Roland-Garros, et le Serbe a été contraint de déclarer forfait après les huitièmes de finale à cause d’une blessure au genou.

Le début de la fin pour Djokovic ?

À 37 ans, Novak Djokovic ne semble plus au sommet de son art. Il a d’ailleurs perdu sa place de numéro 1 mondial au classement ATP au profit de Jannik Sinner après Roland-Garros. Nole va peut-être devoir commencer à songer à sa reconversion. Et Conor Niland a peut-être vendu la mèche pour l’avenir de Novak Djokovic après sa retraite.

«Peut-être qu’il reviendra en tant que commentateur»