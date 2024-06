Roland-Garros : «Incroyable», Alcaraz veut suivre Djokovic !

Pierrick Levallet

Carlos Alcaraz a ajouté un nouveau tournoi du Grand Chelem à sa collection. Après Wimbledon et l'US Open, l'Espagnol a remporté Roland-Garros ce dimanche en battant Alexander Zverev en cinq sets. Le crack de 21 ans en est désormais à trois sacres en Grand Chelem et semble marcher dans les pas de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Il a d'ailleurs avoué qu'il espérait un jour battre le grand record de Nole.

Et de 3 ! Ce dimanche, Carlos Alcaraz a battu Alexander Zverev (6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2) et a remporté l’édition 2024 de Roland-Garros. S’il s’agit de son premier sacre aux Internationaux de France, l’Espagnol en est déjà à 3 tournois du Grand Chelem à seulement 21 ans. Carlos Alcaraz marche dans les pas de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. D’ailleurs, le crack espagnol a fait savoir que le record de Nole était dans un coin de sa tête.

«C’est incroyable»

« Battre le record de Djokovic en Grand Chelem ? Je ne sais pas (sourire). Je l’espère. J’ai parlé à Juan Carlos (Ferrero, son coach) samedi. Avant la finale, il m’a dit : ‘tu vas te battre pour ton troisième titre du Grand Chelem, avec tout ce que tu as vécu, et tu connais la difficulté de gagner un Grand Chelem’ et Djoko en a 24. C’est incroyable » a d’abord expliqué Carlos Alcaraz dans des propos rapportés par We Love Tennis .

«J’espère atteindre les 24»