Roland-Garros : L’histoire s’écrit sans Rafael Nadal !

Arnaud De Kanel

Roland-Garros a couronné son nouveau roi dimanche. Vainqueur en cinq sets d'Alexander Zverev (6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2), Carlos Alcaraz a triomphé pour la première fois de sa carrière sur la terre battue parisienne. Un troisième titre en Grand Chelem pour l'Espagnol qui devient par la même occasion le plus jeune joueur à s'imposer sur les trois surfaces de référence en Grand Chelem au terme d'une quinzaine marquée par l'élimination au premier tour de Rafael Nadal.

La relève est assurée. Qualifié en finale de Roland-Garros pour la première fois de sa jeune carrière, Carlos Alcaraz a dompté Alexander Zverev (6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2) au terme d'un bras de fer long de 4h19. « C’est un rêve devenu réalité. Après l’école, j’ai regardé le tournoi en regardant Rafa gagner ici. J’ai toujours rêvé d’y être moi-même, tous les joueurs espagnols m’ont permis de réaliser ce rêve. C’est un tournoi important pour l’Espagne, il apporte une émotion particulière. Tous les Espagnols aiment entendre l’hymne national ici à Roland-Garros. Comme je l’ai dit, c’est très spécial, Nadal a gagné 14 fois ici, il a perdu trois matchs, c’est incroyable. Être moi-même dans la liste des vainqueurs après le nom de Rafa est très important pour moi. C’est un honneur », confiait l'ex-numéro un mondial après sa victoire historique.

Alcaraz entre dans l'histoire

Sans Rafael Nadal, éliminé au premier tour par Alexander Zverev, l'Espagne pouvait compter sur Carlos Alcaraz. Déjà vainqueur de Wimbledon et de l'US Open, l'Espagnol est devenu à 21 ans et un mois, le plus jeune joueur de l'histoire à remporter un Grand Chelem sur les trois surfaces de référence.

Alcaraz invaincu en finale de Grand Chelem

Avec trois titres majeurs à son actif, Carlos Alcaraz rejoint Andy Murray et Stan Wawrinka parmi les joueurs en activité ayant atteint ce palmarès. Il rejoint également son entraîneur Juan Carlos Ferrero, vainqueur en 2003 Porte d'Auteuil. Cette victoire souligne une performance rare : en triomphant lors des trois premières finales de Grand Chelem de sa carrière, l’Espagnol se hisse au niveau de légendes telles que Roger Federer, Stan Wawrinka, Gustavo Kuerten, Stefan Edberg, Björn Borg et Jimmy Connors, les seuls joueurs de l’ère Open à avoir réalisé un tel exploit. Il a part ailleurs remporté son onzième matchs en 5 sets sur les douze qu'il a disputé.