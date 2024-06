Roland-Garros : «C’est une bête», Alcaraz le renverse, Zverev hallucine !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 4 mondial à la suite de sa victoire au Masters 1000 de Rome, Alexander Zverev est arrivé dans ce Roland-Garros avec un statut de sérieux outsider pour le titre. L'Allemand a prouvé qu'il était en mesure de rivaliser avec les tout meilleurs et il était très proche de déloger Carlos Alcaraz. En menant 2 sets à 1, on pensait qu'il avait fait le plus dur mais l'Espagnol en a décidé autrement, de quoi l'impressionner.

Désigné parmi les meilleurs de sa génération pour gagner un titre en Grand Chelem un jour, Alexander Zverev a raté sa deuxième occasion. L'Allemand est tombé sur un joueur exceptionnel en la personne de Carlos Alcaraz, qui a prouvé une nouvelle fois toute l'étendue de son talent. En conférence de presse, il ne pouvait que s'avouer vaincu face au monstre physique espagnol, vainqueur de son troisième Grand Chelem. « Honnêtement, je pense que j'ai tout donné sur ce match. J'ai eu des possibilités de break, mais c'est comme ça. Il a très bien joué » a-t-il simplement réagi dans des propos rapportés par L'Equipe .

Un manque d'énergie

Même s'il menait deux sets à un dimanche, Alexander Zverev a vu son adversaire lui offrir un retour dans le troisième set, menant 5/3 avant de s'écrouler. Mais les efforts physiques ont été difficiles à payer ensuite puisque l'Allemand n'a marqué que trois jeux dans les deux dernières manches. « J'ai perdu ma concentration dans le quatrième set. Surtout, je n'avais plus d'énergie dans les jambes, ce qui est assez inhabituel chez moi. D'habitude, je n'ai pas de crampes. Peut-être qu'il va falloir que je revoie ma préparation physique » avoue-t-il avant de faire preuve de classe par rapport à l'erreur d'arbitrage dans la cinquième manche : « La grosse différence c'est d'être mené 3-1 au lieu d'être à 2-2. Mais les arbitres sont humains et ils font des erreurs, il faut l'accepter. »

« C'est une bête ! »