Nadal, Djokovic, Federer… Il a trouvé leur successeur à Roland-Garros !

Numéro 3 mondial au moment de démarrer la compétition à Roland-Garros, Carlos Alcaraz s'est imposé pour la troisième fois en Grand Chelem à seulement 21 ans et prouve un peu plus que la relève des plus grandes légendes de l'histoire de ce sport est bien assurée avec sa présence. Fabrice Santoro s'est enflammé au moment de revenir sur sa performance du jour.

Blessé au bras droit durant la saison sur terre battue, Carlos Alcaraz ne rassurait pas avant son entrée en lice à Roland-Garros. Passé par de grands moments dans ce tournoi mais aussi par des difficultés sur le plan physique et mental, l'Espagnol a dû se faire violence pour gagner cette finale face à Zverev. Mais sa gestion exceptionnelle de l'événement rappelle celle de joueurs comme Nadal, Federer, et Djokovic...

Une relève bien assurée

En voyant le retrait progressif du Big 3 ces derniers temps, de nombreux observateurs s'inquiétaient de l'avenir du tennis avec la nouvelle génération. Avec Carlos Alcaraz notamment, on peut dire que le tennis est entre de bonnes mains. C'est l'avis de Fabrice Santoro. « On a vécu un grand moment avec peut‐être deux joueurs qui auraient pu jouer encore mieux mais il y a eu beaucoup d’émotions, beaucoup de rebondissements et on se posait la question sur l’héritage après les trois joueurs majeurs (Federer, Nadal et Djokovic) mais j’ai l’impression que le jour où l’on s’est dit : ‘Qu’est‐ce qui nous attend ?’, il (Alcaraz) a levé la main et a dit : ‘Moi, je suis là ! Ne vous inquiétez pas les gars, moi je vais assurer et vous allez en reprendre pour 15 ans’ » affirme Santoro, consultant pour Prime Video pendant la quinzaine, dans des propos rapportés par We Love Tennis .

Alcaraz parti pour dominer

En perçant sur le circuit ATP à un très jeune âge, Carlos Alcaraz prouve qu'il sera en première ligne dans le futur pour dominer les débats si tout va bien physiquement. L'Espagnol n'a que 21 ans mais totalise déjà trois titres en Grand Chelem, l'un des meilleurs palmarès de l'histoire pour un joueur aussi jeune.